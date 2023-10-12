حبس 3 أشخاص استدرجوا شابًا لسرقة سيارته

جدد قاضي المعارضات بالقاهرة، حبس ثلاثة أشخاص استدرجوا شابا واعتدوا عليه بالضرب وسرقوا سيارته بالغربية، وذلك ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

البداية عندما تلقى ضباط مباحث الغربية بلاغا يفيد بتعرض (تاجر سيارات مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات) للسرقة والإصابة بكدمات بالوجه واتهم كلا من (3 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة طنطا) بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته والاستيلاء على سيارته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وكذا ضبط السيارة المستولى عليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.