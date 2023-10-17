خلافات عمل.. حبس المتهم بقتل قهوجي في مسكنه بحلمية الزيتون

أمرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، حبس المتهم بقتل عامل بمقهى، بسبب خلاف في العمل بمنطقة حلمية الزيتون، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كشفت التحقيقات عن أن المتهم والضحية يعملان في مكان واحد ويوم الواقعة نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة أقدم المتهم خلالها بالتعدي علي الضحية بـ«مطواة» وطعنه في جسده وأسقطه صريعًا على الأرض في مسكنه.

كان تم العثور على جثة عامل مصاب بطعنة سكين في صدره، وتبين أن وراء أرتكاب الواقعة زميله في العمل بسبب خلافات بينهما.

وتمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من القبض على المتهم، وأرشد عن السلاح المستخدم في الجريمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.