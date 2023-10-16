اعترافات قاتل قهوجي في حلمية الزيتون: "طعنته في بيته"

تواصل نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، تحقيقات موسعة مع المتهم بقتل عامل بمقهى، بسبب خلاف في العمل بمنطقة حلمية الزيتون.

وتبين أن المتهم والضحية يعملان في مكان واحد ويوم الواقعة نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة أقدم المتهم خلالها بالتعدي علي الضحية بـ«مطواة» وطعنه في جسده وأسقطه صريعًا على الأرض في مسكنهما.

حيث أن الضحية يستأجر مسكن توجه له المتهم وتشاجر معه بسبب خلافات في العمل بينهما وعندما حاول إسعافه ونقله للمستشفى لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم التحفظ عليه.



كان تم العثور على جثة عامل مصاب بطعنة سكين في صدره، وتبين أن وراء أرتكاب الواقعة زميله في العمل بسبب خلافات بينهما.



وتمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من القبض على المتهم، وأرشد عن السلاح المستخدم في الجريمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.



