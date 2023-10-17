الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

قالوا له أنت ذو القرنين.. حكايات اليهود مع الإسكندر الأكبر

الإسكندر الأكبر
الإسكندر الأكبر

في كتابه "يهود مصر القديمة" الصادر عن دار الرواق للنشر والتوزيع تحدث الدكتور شريف شعبان المحاضر بكلية الآثار جامعة القاهرة والمسئول الأثري بالإدارة المركزية للمعلومات بوزارة السياحة والآثار عن دخول الإسكندر الأكبر لفلسطين ومصر..

ويقول شريف شعبان:" شمس جديدة سطعت على العالم القديم، بزغ نورها من بين جبال بحر إيجة ولمع وهجها من مقدونيا ببلاد الإغريق، خرج الاسكندر المقدوني بجيوشه المدججة بالدروع البرونزية والرماح الباسقة ليواجة الامبراطورية الفارسية الاخمينية، تلك الدولة العتيدة مترامية الأطراف والتي سيطرة على كل قوى العالم القديم وأخضعت كافة الحضارات العريقة من النيل وحتى مرتفعات زاجروس. 

«هنا فلسطين من القاهرة»: سياسة مصر بشأن دعم القضية الفلسطينية ثابتة لاتتغير

ويضيف:" إلا أن ذلك الشاب الذي لم يتعد عمره الثلاثين قد كسر شوكتهم بعد أن عبر مضيق الدردنيل وسط 48 ألف جندي وأسطول مكون من 120 سفينة حربية مجهزة، واشتبك معهم لأول مرة، فأخذ يحطم حامياتهم الواحدة تلو الاخرى ويلتهم الأرض من أسفل أقدامهم حتى استولى على أراضي الأناضول كافة. 

مواجهة حامية الوطيس

ويواصل:" وجاءت المواجهة الأكبر في "إيسوس" بين الاسكندر الأكبر وجيش دارا الثالث في عام 333 ق.م، وكانت مواجهة حامية الوطيس حقق فيها الاسكندر النصر الحاسم وشق وثاق الجيش الفارسي ماديًا ومعنويًا حتى هرب الشاه من أرض المعركة لينجي بحياته ويلملم ما بقي له من ممتلكات. واصبحت المدن الفينيقية التي كانت تحت نير الاحتلال الفارسي مفتوحة أمام جيش الإسكندر، فدخلت قواته مدينة صور بعد مقاومة عنيفة من أهلها ومنها دخل غزة ثم فتحت له أورشليم أبوابها بهدوء، حينها أقبل عليه أحبار اليهود وأخبروه بما يذكره سفر دانيال بقدوم ملك إغريقي سيغزو أراضي الفرس، ولن يقوى امبراطورها على مجابهته، فقد كانت رؤيا النبي تبشر بوجود كبش ذا قرنين ينطح غربًا وشمالًا وجنوبًا لا منقذ من يده، وأنه حسب الرؤيا هو ذو القرنين، ففتحوا له أبواب المدينة واستقبلوه بملابس بيضاء. وسار مع كبير الأحبار نحو هيكل أورشليم، فقدم القرابين باسم الرب يهوه. 

txt

هنا فلسطين من القاهرة.. كلما تمسك الفلسطينيون بأرضهم زادت وحشية الكيان الصهيونى

ويكمل:" وجاء الدور للظفر بالجائزة الكبرى، مصر. فما أن وصل بجيشه إلى الفرما لم يجد أي مقاومة تذكر سواء من قبل المصريين أو حتى حاميات فارس التي عسكرت على أرضها أكثر من 11 عامًا، ثم عبر النيل ووصل إلى العاصمة منف، فاستقبله أهلها كمحرر منتصر بعد أن عاشوا عقودًا في ذل حكم الفرس، ورأوا في الاسكندر الفارس المخلص خاصة بعدما انتشرت أسطورة أن روح الملك المصري نختنبو الثاني والذي اختفى بعد احتلال فارس لمصر قد حلت داخل الإسكندر. 

ويستطرد:" بعد ذلك سار بقواته بحذا الفرع الكانوبي للنيل، متجهًا نحو ساحل البحر المتوسط، وهناك استقر بمنطقة محصورة بين بحيرة مريوط والبحر المتوسط، عند جزيرة صغيرة قريبة من الشاطيء تُسمى فاروس، حينها قرر أن يبني مدينة تحمل اسمه وتكون حاضرة العالم القديم كله ومنارة للفكر والثقافة الإغريقية وبوتقة يختلط فيها الإغريق والمتاغرقين وأفكارهم بالسكان الأصليين، فكانت الإسكندرية عاصمة دولة البطالمة من بعده.

ويختتم:" وادعى عدد من المؤرخين اليهود أمثال يوسيفوس بأن الإسكندر قد اصطحب من أورشليم مجموعة كبيرة من الجند اليهود إلى مصر بعدها اقنعهم بالخدمة في جيشه، وكعادتهم اشتموا في عنفوانه فرصة لا تعوض للعيش تحت جنح المنتصر إلا أنهم لم يستقروا فيها وعاد بعضهم إلى بلاد الشام مرة أخرى.

مصر القديمة الإسكندر الأكبر الإسكندر ذو القرنين فارس

مواد متعلقة

كيف نُقلت أو سُرِقتْ علوم الطب والصيدلة المصرية قبل وبعد غزو الإسكندر؟

الأكثر قراءة

هل تريدون توطين سكان غزة فى سيناء؟.. مسئول مصرى يفحم نظيره الأوروبى

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

"أمها رجعت فجأة".. مدرس يقفز من السادس لإخفاء علاقته بطالبة في الإسكندرية

"أخت بلادى".. إشادات واسعة بإذاعة النشيد الوطنى السودانى فى مدرسة مصرية

عاجل.. أول تعليق لإسرائيل على فيديو رهينة حركة حماس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

صراع الإيرادات وتعميق النزاعات

جلال حمام

تحية إلى رجُل الأزمات الصعبة

د. فكري حسن

حرب إسرائيل الخاسرة

د. زين عبد الهادي

بين الأزهرى والباريسية.. أنشودة اليد الفارغة وحافة الليل

هيثم الغيتاوى

فى غزة.. لا يلعبون كرة القدم

حسين دعسة

مجلس الأمن يحبط المقترح الروسى.. القمة المصرية حول غزة تتوج الجهود الدولية

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدا

عبدالوهاب داود

أما عن «التوك توك».. فهو فساد كله

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الاختيار الصعب.. هل يختار نتنياهو حرب طويلة مع حماس على حساب الرهائن؟

جيش الاحتلال عن وضع قطاع غزة بعد إنهاء عدوانه: سيكون قضية عالمية

الرعب القادم.. كيف تتحرك إسرائيل فى ملف الاجتياح البرى لغزة؟