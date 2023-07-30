العثور على تمثال رخامي.. هل اقترب العلماء من اكتشاف مقبرة الإسكندر الأكبر؟

أكدت صحيفة "جريك سيتي نيوز" اليونانية، أنه لأكثر من خمسة عشر عامًا، كان عالم الآثار اليوناني كاليوب ليمنيوس- باباكوستا يبحث عن الصوف الذهبي لتاريخ اليونان القديم، أي قبر الإسكندر الأكبر الذي لا يقدر بثمن في مدينة الإسكندرية بمصر.

وتابعت أنه طوال هذه السنوات، قامت هي وفريقها بالحفر بلا كلل في حدائق الشلالات في الإسكندرية في مصر، المدينة التي سميت على اسم الاسكندر، حيث تتصارع هي وزملاؤها على المياه التي تغمر الحفريات باستمرار، وقد حفرت طبقة تلو الأخرى من التاريخ السكندري.

حجر الأساس في الإسكندرية

وأضافت أن الفريق وصلوا إلى حجر الأساس في الإسكندرية، وحددوا أول الطرق التي تم بناؤها في المدينة، بالإضافة إلى تأسيس مبنى عام ضخم يبلغ طوله 200 قدم، والذي لم تكتشفه بالكامل بعد.

وتشير السجلات التاريخية إلى أنه بعد وفاته في بابل، تم تحنيط جثة الإسكندر الأكبر ودفنها في مصر، وبالتحديد في معبد زيوس عمون في واحة سيوة، وكانت تلك رغبة الجنرال العظيم، وهذا هو السبب في أن علماء الآثار يبحثون عن قبره في مصر والإسكندرية على وجه الخصوص.

وأضافت الصحيفة، أنه بعد سنوات من الحفر واكتشاف القطع الأثرية التاريخية القديمة دون أي إشارة إلى قبر الإسكندر، كان عالم الآثار اليوناني مستعدًا للتوقف عن العمل في عام 2018، لكن حدثت المعجزة السحرية، اكتُشِفت فجأة يد رخامية بيضاء نقية، ما أحيا آمالها، حيث كان الأمر كما لو أن التمثال المدفون الذي تنتمي إليه اليد أراد أن يخبرها أنه يتعين عليها مواصلة مهمتها.

كما قال باباكوستا على التلفزيون اليوناني في مايو 2018، "لمدة 14 عامًا بحثنا بدون نتائج، كنت متعبة للغاية وذات يوم قلت هذا كل شيء، سأتوقف عن العمل، وقبل ساعة واحدة فقط من مغادرتنا، بعد أن أوقفنا الحفريات، تراجعت التربة من جانب واحد وظهرت يد ... شعرت بالرهبة، حيث يكشف لي ألكسندروس عن نفسه".

وطلب الإسكندر أن يُشار إليه باسم "ابن زيوس عمون" ولم يرغب في أن يُدفن إلى جانب والده فيليب في إيجاي، ووفقًا للمؤرخين الأوائل، عندما توفي الإسكندر فجأة عام 323 قبل الميلاد في بابل، تم تحنيط جسده، مثل الفرعون الذي كان عليه، وضعه في تابوت من الذهب لنقله إلى سيوة.

وأفادت الصحيفة بأنه ومع ذلك لم تتحقق رغبته، حيث تم اختطاف العربة الجنائزية التي تحمل جثة الإسكندر في سوريا من قبل أحد جنرالاته، بطليموس الأول سوتر، وفي أواخر 322 أو أوائل 321 قبل الميلاد، قام بطليموس بتحويل الجثمان إلى مصر، حيث تم دفنه في ممفيس، التي كانت مركز حكومة الإسكندر في مصر.

وتابعت أنه بينما كان بطليموس في حيازة جسد الفاتح العظيم، كان في حوزة جنرالاته، بيرديكاس ويومينيس، درع الإسكندر وإكليله والصولجان الملكي.

وأوضحت الصحيفة أنه في أواخر القرن الرابع أو أوائل القرن الثالث قبل الميلاد، تم نقل جثة الإسكندر من مقبرة ممفيس إلى الإسكندرية لإعادة دفنها من قبل بطليموس فيلادلفوس، وفي وقت لاحق، وضع خليفته، بطليموس فيلوباتور، جثمان الإسكندر في ضريح الإسكندرية الجماعي.

ووفقًا لبوسانياس، كان الضريح يسمى "سوما"، وهو ما يعني "الجسد" باللغة اليونانية.

بحلول عام 274 قبل الميلاد، عُرف أن الإسكندر دفن في الإسكندرية، وأصبحت مقبرته نقطة محورية لعبادة البطالمة للإسكندروس الأكبر.

قالت باباكوستا في ذلك الوقت: "كشف التمثال لي، وهو يمد يده، صليت إلى الله لمعرفة الطريقة التي استدارت بها اليد لمعرفة ما إذا كانت تحمل رمحًا لإثبات أنها تنتمي إلى ألكسندروس العظيم حامل الرمح، والذي تم إنشاؤه بنفس تقنية ليسيبوس، أي برأس مائل إلى الجانب والأسفل".

وتابعت: "كما هو مكتوب من مصادر مثل بلوتارخ، اعتاد ألكسندروس التحدث إلى زيوس، ينظر بشكل غير مباشر إلى الأسفل، أنا أنتمي إلى الأرض، أنت تعتني بأوليمبوس".

وأضافت باباكوستا: "إنها نعمة عظيمة أن تم العثور على هذا التمثال، الذي بحث عنه العديد من علماء الآثار، من قبل بعثة يونانية".