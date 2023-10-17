الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

«هنا فلسطين من القاهرة»: سياسة مصر بشأن دعم القضية الفلسطينية ثابتة لاتتغير

هنا فلسطين من القاهرة
هنا فلسطين من القاهرة

عرضت فضائية “الحياه” فيلم وثائقي بعنوان "هنا فلسطين من القاهرة"، يبين إخلال الحكومة الإسرائيلية الدائم بجميع اتفاقيات السلام التي نادت بها مصر دائما بين الجابيبن الفلسطيني والإسرائيلي.

رفع معاناة الشعب الفلسطيني

مصر لا تعرف المواقف الرمادية، لأن الهدف واضح لديها وهو رفع معاناة الشعب الفلسطيني وتقديم دعم ثابت لا يتلون، ففي عام 1889 طرح الرئيس مبارك، خطته للسلام والتي تعد بداية الطريق لاتفاقيات أوسلوا.

وقبل 30 عاما وبالتحديد في 13 ديسمبر 1993، تم توقيع اتفاقية اوسلوا، وكان الهدف من تلك الاتفاقية هو تشكيل سلطة فلسطينية منتخبة لمرحلة انتقالية لا تتعدي 5 سنوات تؤدي إلى تسوية نهائية على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي.

في أغسطي 1995، لعبتت مصر دورا هاما في توقيع بروتوكول القاهرة، منح البرتوكول أملا جديدا للفلسطنيين، وتضمن البروتوكول نقل عدد من الصلاحيات للسلطة الفلسطينية، وتم على أرض طابا توقيع اتفاق مرحلي لتوسيع الحكم الذاتي الفلسطيني خلال نفس العام تم تطبيق اتفاق طابا بالإنسحاب الإسرائيلي من المدن الكبري في الضفة الغربية.

إسرائيل لا تلتزم بتطبيق عدد من بنود اتفاق أسلوا

في نهاية عام 1999، ساد الاحباط لدي الفلسطنيين بسبب عدم التزام إسرائيل بتطبيق العديد من جوانب اتفاق أسلوا، وبينما يستقبل العالم الألفية الجديدة بالألعاب النارية والاحتفالات الخاصة كانت الأعيرة النارية لقوات الإحتلال موجهه صوب طفل فلسطيني انتفض من أجل بلده قبل أن يعي الطفل معني وطن.

وعرض الفيلم الأوبريتات الغنائية التي تتحدث عن بشاعة المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية بحق المدنيين، فيما أبرزت كلمة الطفلة الفلسطينية وهي تقول: “اسلحتهم نزلت علينا مثل الميِاة لأنها نزلت من أيد فاشله خايفة مرخية"، معبرة عن تدمير طموحاتها وتأملت من الله عودة منزلها وعائلتها من جديد سالمه.

.

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1382091689065983
مصر مساندة العدوان الإسرائيلى القضية الفلسطينية مساندة مصر للقضية الفلسطينية هنا فلسطين من القاهرة جيش الاحتلال الإسرائيلي الإحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

بعد تفاقم الأزمة فى غزة.. الأمين العام للأمم المتحدة يصل مصر غدًا

للمرة الخامسة.. القاهرة الإخبارية تعرض فيديو للحظة قصف معبر رفح من ناحية فلسطين

الأكثر قراءة

هل تريدون توطين سكان غزة فى سيناء؟.. مسئول مصرى يفحم نظيره الأوروبى

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

"أمها رجعت فجأة".. مدرس يقفز من السادس لإخفاء علاقته بطالبة في الإسكندرية

"أخت بلادى".. إشادات واسعة بإذاعة النشيد الوطنى السودانى فى مدرسة مصرية

عاجل.. أول تعليق لإسرائيل على فيديو رهينة حركة حماس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

صراع الإيرادات وتعميق النزاعات

جلال حمام

تحية إلى رجُل الأزمات الصعبة

د. فكري حسن

حرب إسرائيل الخاسرة

د. زين عبد الهادي

بين الأزهرى والباريسية.. أنشودة اليد الفارغة وحافة الليل

هيثم الغيتاوى

فى غزة.. لا يلعبون كرة القدم

حسين دعسة

مجلس الأمن يحبط المقترح الروسى.. القمة المصرية حول غزة تتوج الجهود الدولية

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدا

عبدالوهاب داود

أما عن «التوك توك».. فهو فساد كله

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الاختيار الصعب.. هل يختار نتنياهو حرب طويلة مع حماس على حساب الرهائن؟

جيش الاحتلال عن وضع قطاع غزة بعد إنهاء عدوانه: سيكون قضية عالمية

الرعب القادم.. كيف تتحرك إسرائيل فى ملف الاجتياح البرى لغزة؟