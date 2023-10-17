الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم الغربية" يشرح تفاصيل "حياة كريمة" في زيارة لمدارس كفر الزيات

زيارة متابعة لعدد
زيارة متابعة لعدد من المدارس بتعليم الغربية

أجرى المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، زيارة متابعة لعدد من المدارس التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية، بهدف مراقبة مستوى الانضباط والتفاعل في العملية التعليمية، بحضور فتوح مرعي، مدير الإدارة التعليمية بـ كفر الزيات، ومحمد السقا وكيل الإدارة.

وتوجه وكيل الوزارة إلى مدرسة علي زين العابدين خليل الابتدائية، حيث تفقد عددا من الفصول خلال الحصص الدراسية، وقدم المساعدة للطلاب في رسم علم مصر وشاركهم تلوينه، ثم  شرح مبادرة "حياة كريمة" بطريقة سهلة ومبسطة، واستجاب جميع الطلاب بالمدرسة بتفاعل إيجابي، وفي نهاية الزيارة، وزع عدد من الهدايا على الطلاب المشاركين والمتميزين خلال المتابعة.

وأكد وكيل الوزارة عأهمية الاهتمام بالنظافة والالتزام بالزي المدرسي والالتزام بلائحة الانضباط الطلابي، بالإضافة إلى أهمية تنفيذ الأنشطة الطلابية الجاذبة وتقديم الدعم المدرسي اللازم، كما تأكد من تواجد عملية التعليم بشكل منتظم داخل المدرسة.

وفي مدرسة تنمية المهارات المجتمعية ومدرسة كفر المحروق الابتدائية، أشاد وكيل الوزارة بالحضور الجيد والانضباط في العملية التعليمية، وأشار إلى النظافة والاهتمام بالتفاعل مع جميع الطلاب بطريقة سهلة وبسيطة تناسب فئة الطلاب العمرية. 

وشارك وكيل الوزارة في المناقشة والشرح للمشروعات القومية للدولة المصرية وإنجازات المحافظة، بالإضافة إلى شرح مبادرة "حياة كريمة" وفي نهاية الزيارة، قام وكيل الوزارة بتوزيع عدد من الهدايا على طلاب المدرستين والمشاركين في التفاعل معه خلال الزيارة، معبرًا عن شكره لمديري المدارس على جودة العملية التعليمية فيهما.

وتعتبر زيارة وكيل وزارة التربية والتعليم لهذه المدارس تأكيدًا على التزام الوزارة بتقديم تعليم عالي الجودة وتشجيع التفاعل الإيجابي بين الطلاب والمعلمين، كما تعكس هذه الزيارة الدعم الحكومي المستمر للمؤسسات التعليمية والجهود المبذولة لتحقيق تحسينات في نظام التعليم بمصر.

وكيل “تعليم الغربية” يوجه بتوزيع التغذية المدرسية قبل الفسحة

وخلال متابعته لجميع المدارس، وجه وكيل الوزارة بضرورة توزيع التغذية المدرسية على جميع الطلاب، قبل بداية الفسحة، وذلك بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها، والاهتمام بالإشراف في جميع الأدوار والفناء ودورات المياه، والتأكد تمامًا من انصراف جميع الطلاب بعد نهاية اليوم الدراسي.

وفي نهاية المتابعة، توجه وكيل الوزارة إلى الصالة الرياضية المجمعة بالمديرية، حيث شهد تصفيات بطولة الغربية للجودو على مستوى المدارس الابتدائية والإعدادية بنين، وقام بتهنئة الفرق الفائزة في البطولة، مشيدًا بحسن التنظيم والمناخ الرياضي الجيد بين جميع الفرق.

زيارة متابعة لعدد من المدارس بتعليم الغربية
زيارة متابعة لعدد من المدارس بتعليم الغربية
زيارة متابعة لعدد من المدارس بتعليم الغربية
زيارة متابعة لعدد من المدارس بتعليم الغربية
زيارة متابعة لعدد من المدارس بتعليم الغربية
زيارة متابعة لعدد من المدارس بتعليم الغربية
وكيل وزارة التربية والتعليم يتفقد عدد ا من مدارس إدارة كفر الزيات التعليمية ويشيد بالانضباط وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربيه كفر الزيات الزي المدرسي القومية للدولة المصرية الصالة الرياضية المجمعة بالمديرية الطلاب بالمدرسة كفر المحروق انجازات المحافظة

مواد متعلقة

سماء ملبدة بالغيوم.. "الغربية" ترفع درجة استعداداتها لمواجهة التقلبات الجوية

"طب طنطا" تنظم حملة للتبرع بالدم تضامنًا مع الأشقاء في فلسطين

محافظ الغربية ونائبه يشددان على الرقابة والمتابعة لحرائق المخلفات الزراعية

محافظ الغربية يجتمع برؤساء المراكز والمدن والأحياء

محافظ الغربية يشدد على ضرورة كتابة الأسعار بوضوح علي السلع الغذائية

محافظ الغربية يتابع أعمال مشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها

محافظ الغربية يتفقد مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة

مركز النيل للإعلام بزفتى ينظم ندوة عن المشاركة السياسية والمسؤولية المجتمعية

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

هل تريدون توطين سكان غزة فى سيناء؟.. مسئول مصرى يفحم نظيره الأوروبى

الإعدام لمسن هتك عرض 4 قاصرات في كفر الشيخ

حسام المندوه يقدم طعنين على حكم استبعاده من انتخابات الزمالك

لأول مرة.. البطاطس المصرية تغزو أسواق العالم بمليون طن صادرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

صراع الإيرادات وتعميق النزاعات

جلال حمام

تحية إلى رجُل الأزمات الصعبة

د. فكري حسن

حرب إسرائيل الخاسرة

د. زين عبد الهادي

بين الأزهرى والباريسية.. أنشودة اليد الفارغة وحافة الليل

هيثم الغيتاوى

فى غزة.. لا يلعبون كرة القدم

حسين دعسة

مجلس الأمن يحبط المقترح الروسى.. القمة المصرية حول غزة تتوج الجهود الدولية

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدا

عبدالوهاب داود

أما عن «التوك توك».. فهو فساد كله

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الاختيار الصعب.. هل يختار نتنياهو حرب طويلة مع حماس على حساب الرهائن؟

جيش الاحتلال عن وضع قطاع غزة بعد إنهاء عدوانه: سيكون قضية عالمية

الرعب القادم.. كيف تتحرك إسرائيل فى ملف الاجتياح البرى لغزة؟