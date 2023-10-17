وكيل "تعليم الغربية" يشرح تفاصيل "حياة كريمة" في زيارة لمدارس كفر الزيات

أجرى المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، زيارة متابعة لعدد من المدارس التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية، بهدف مراقبة مستوى الانضباط والتفاعل في العملية التعليمية، بحضور فتوح مرعي، مدير الإدارة التعليمية بـ كفر الزيات، ومحمد السقا وكيل الإدارة.

وتوجه وكيل الوزارة إلى مدرسة علي زين العابدين خليل الابتدائية، حيث تفقد عددا من الفصول خلال الحصص الدراسية، وقدم المساعدة للطلاب في رسم علم مصر وشاركهم تلوينه، ثم شرح مبادرة "حياة كريمة" بطريقة سهلة ومبسطة، واستجاب جميع الطلاب بالمدرسة بتفاعل إيجابي، وفي نهاية الزيارة، وزع عدد من الهدايا على الطلاب المشاركين والمتميزين خلال المتابعة.

وأكد وكيل الوزارة عأهمية الاهتمام بالنظافة والالتزام بالزي المدرسي والالتزام بلائحة الانضباط الطلابي، بالإضافة إلى أهمية تنفيذ الأنشطة الطلابية الجاذبة وتقديم الدعم المدرسي اللازم، كما تأكد من تواجد عملية التعليم بشكل منتظم داخل المدرسة.

وفي مدرسة تنمية المهارات المجتمعية ومدرسة كفر المحروق الابتدائية، أشاد وكيل الوزارة بالحضور الجيد والانضباط في العملية التعليمية، وأشار إلى النظافة والاهتمام بالتفاعل مع جميع الطلاب بطريقة سهلة وبسيطة تناسب فئة الطلاب العمرية.

وشارك وكيل الوزارة في المناقشة والشرح للمشروعات القومية للدولة المصرية وإنجازات المحافظة، بالإضافة إلى شرح مبادرة "حياة كريمة" وفي نهاية الزيارة، قام وكيل الوزارة بتوزيع عدد من الهدايا على طلاب المدرستين والمشاركين في التفاعل معه خلال الزيارة، معبرًا عن شكره لمديري المدارس على جودة العملية التعليمية فيهما.

وتعتبر زيارة وكيل وزارة التربية والتعليم لهذه المدارس تأكيدًا على التزام الوزارة بتقديم تعليم عالي الجودة وتشجيع التفاعل الإيجابي بين الطلاب والمعلمين، كما تعكس هذه الزيارة الدعم الحكومي المستمر للمؤسسات التعليمية والجهود المبذولة لتحقيق تحسينات في نظام التعليم بمصر.

وكيل “تعليم الغربية” يوجه بتوزيع التغذية المدرسية قبل الفسحة

وخلال متابعته لجميع المدارس، وجه وكيل الوزارة بضرورة توزيع التغذية المدرسية على جميع الطلاب، قبل بداية الفسحة، وذلك بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها، والاهتمام بالإشراف في جميع الأدوار والفناء ودورات المياه، والتأكد تمامًا من انصراف جميع الطلاب بعد نهاية اليوم الدراسي.

وفي نهاية المتابعة، توجه وكيل الوزارة إلى الصالة الرياضية المجمعة بالمديرية، حيث شهد تصفيات بطولة الغربية للجودو على مستوى المدارس الابتدائية والإعدادية بنين، وقام بتهنئة الفرق الفائزة في البطولة، مشيدًا بحسن التنظيم والمناخ الرياضي الجيد بين جميع الفرق.

زيارة متابعة لعدد من المدارس بتعليم الغربية

زيارة متابعة لعدد من المدارس بتعليم الغربية