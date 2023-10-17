محمد غرابة: الجبلاية أرسل لمنتخبات مجموعة مصر بتصفيات كأس العالم لإقامة مبارياتها فى القاهرة

أكد محمد غرابة، مدير منتخب مصر، أن اتحاد الكرة أرسل رسالة إلى منتخبات مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم لإقامة مبارياتها ضد "الفراعنة" في القاهرة.

وقال "غرابة"، في تصريحاته عبر برنامج "كورة في الـ90"، ويقدمه الإعلامي إبراهيم عبدالجواد على إذاعة راديو 9090: "نحاول دائمًا التواصل مع الاتحادات في إفريقيا، ونرغب في استضافة مبارياتنا ضدهم في مصر، خاصة أنهم ليس لديهم ملعب حتى الآن معتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)".

وأضاف: "سيكون من الجيد استضافة تلك المباريات في مصر، وستساعد في توفير ظروف جيدة للاعبين والجهاز الفني للمنتخب".

مباراة الجزائر

وأكد محمد غرابة أن: روي فيتوريا مدرب منتخبنا الوطني حماسي بشكل قوي مع اللاعبين في كل مران وكل تجمع، ويحثهم دائمًا على الفوز في كل مواجهة يخوضونها بقميص المنتخب.

وقال: "فيتوريا كان واثقًا من الفوز ضد الجزائر من قبل المباراة، وأن اللاعبين سيقدمون كل شىء لديهم خلال المواجهة، ولكن ظروف اللقاء لم تساعد المنتخب رغم التقدم حتى آخر الدقائق.. نحن منتخب مصر فهدفنا دائمًا تحقيق الانتصار في كل مباراة مهما كان المنافس الذي يواجهنا".