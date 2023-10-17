الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 5 سنوات لربة منزل وعشيقها سرقا زوجها بالإكراه وضرباه بمطواة بقها

محاكمة
محاكمة

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين مصطفى سعيد عبد الحميد الخدل، وأحمد محمد السعيد غنيمى، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لربة منزل وطالب "عشيقها"، لاتهامهما بسرقة زوجها بالإكراه والتعدي عليه بسلاح أبيض "مطواة"، بدائرة قسم شرطة قها بمحافظة القليوبية. 

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية أن المتهمين "محمد م ع"، 21 سنة، طالب جامعى، و"نورا ع م"، 30 سنة، ربة منزل، سرقوا المنقولات "هاتف محمول، مبلغ مالي"، المبينين وصفًا وقيمة بالأوراق من المجنى عليه مدحت بلال زكى حسين عمر، زوج المتهمة الثانية، بطريق الإكراه الواقع عليه والتارك لأثر جروح به - ليلًا.

txt

ضرب وإجهاض واغتصاب في فراش الزوجية.. مأساة "منة" أمام محكمة الأسرة

txt

تأجيل محاكمة زوج المذيعة أميرة شنب فى قضية "الكلب"

وتابع أمر الإحالة، أنه وحال تواجد المجنى عليه بمسكنه تسلل المتهم الأول ومجهول إليه، وما أن ظفروا به حتى تعدى المتهم الأول عليه ضربًا بالذراع الأيسر باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، ووالى المجهول التعدى عليه ضربًا بالصدر باستخدام سلاح أبيض "مطواة" - إحرازهم - محدثين إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق.

وأوضح أمر الإحالة، أنه توصل المتهمون بتلك الوسيلة القسرية إلى الاستيلاء على المسروقات ولاذوا فرارًا وكان ذلك بتحريض من المتهمة الثانية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنه أحرز المتهم الأول بغير ترخيص سلاح أبيض "مطواة".

واستمعت المحكمة لشهادة الزوج، والذى أكد أنه حال تواجده بمسكنه ليلًا تسلل المتهم الأول ومجهول إليه، وما أن ظفروا به حتى تعدى المتهم الأول عليه ضربًا بالذراع الأيسر باستخدام سلاح أبيض "مطواة" ووالى المجهول التعدى عليه ضربًا بالصدر باستخدام سلاح أبيض "مطواة" - إحرازهم - محدثين إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق، وتوصلوا بتلك الوسيلة القسرية إلى الاستيلاء على المسروقات ولاذوا فرارًا، وكان ذلك بتحريض من المتهمة الثانية وعزى قصدهما من ذلك سرقته كرهًا عنه.

المشدد 5 سنوات محكمة جنايات بنها قها القليوبية عشيقها

الأكثر قراءة

هل تريدون توطين سكان غزة فى سيناء؟.. مسئول مصرى يفحم نظيره الأوروبى

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

"أمها رجعت فجأة".. مدرس يقفز من السادس لإخفاء علاقته بطالبة في الإسكندرية

عاجل.. أول تعليق لإسرائيل على فيديو رهينة حركة حماس

كل شيء عن 4 مشروعات صينية عملاقة جديدة في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

تحية إلى رجُل الأزمات الصعبة

د. فكري حسن

حرب إسرائيل الخاسرة

د. زين عبد الهادي

بين الأزهرى والباريسية.. أنشودة اليد الفارغة وحافة الليل

هيثم الغيتاوى

فى غزة.. لا يلعبون كرة القدم

حسين دعسة

مجلس الأمن يحبط المقترح الروسى.. القمة المصرية حول غزة تتوج الجهود الدولية

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدا

عبدالوهاب داود

أما عن «التوك توك».. فهو فساد كله

وائل لطفي

«ع» الهادى

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الاختيار الصعب.. هل يختار نتنياهو حرب طويلة مع حماس على حساب الرهائن؟

جيش الاحتلال عن وضع قطاع غزة بعد إنهاء عدوانه: سيكون قضية عالمية

الرعب القادم.. كيف تتحرك إسرائيل فى ملف الاجتياح البرى لغزة؟