تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن، وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 661 شاحنة و115 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 245 شاحنة و79 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، 376 شاحنة و36 سيارة.

ويشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينتين الحرية ودليلة، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية ودليلة وغادرت العبارة امل، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1600 طن بضائع و168 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى كوين نفرتيتى، ايلة وبريدج، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 960 راكب بموانيها.

مرسى علم تستقبل 24 رحلة طيران سياحي دولي قادمة من أوروبا

في سياق آخر يستعد مطار مرسى علم الدولى، اليوم الثلاثاء، لاستقبال 24 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل ضمن 138 رحلةطيران دولية تصل خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى وحتى نهاية الأسبوع الجاري.

وتصل رحلات الطيران اليوم بمطار مرسى علم الدولي من عدة دول مختلفة من بينها رحلتين من التشيك، 9 رحلات من بولندا، رحلة من سويسرا ورحلة من بلجيكا، 4 رحلات من إيطاليا، 3 رحلات من ألمانيا، رحلة من هولندا، ورحلتين داخليتين، ورحلة من لكسمبورج.

جدير بالذكر أن مطار مرسى علم الدولى، يستقبل بداية من السبت الماضى وحتى نهاية الأسبوع الجاري 138 رحلة طيران دولية أوروبيةسياحية، تصل من عدة دول مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتىوصولهم للفنادق المختلفة.

وتشهد فنادق ومنتجعات مدينة مرسي علم السياحية اقبالًا كبيرًا على نسب الإشغالات بها، خاصة مع توافد رحلات طيران يومية قادمة من دول أوروبية مختلفة.