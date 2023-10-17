الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمطار غزيرة تضرب البحيرة.. وطوارئ للتعامل السريع

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهدت مدن وقرى محافظة البحيرة منذ التقلبات الجوية وهطول أمطار غزيرة إلى متوسطة على أغلب المدن والمراكز، خاصة في المناطق الساحلية، رشيد والمحمودية وكفر الدوار، وامتدت الأمطار إلى مدينة دمنهور، عاصمة المحافظة. وعلى الرغم من سوء الأحوال الجوية، فإن الحركة التجارية لم تتأثر بشكل كبير، حيث استمرت حركة المرور بانتظام على جميع الشوارع والميادين، وتحديدًا في مدينة دمنهور.

إعلان حالة الطواري بالبحيرة 
 

ورفعت المحافظة حالة الطوارئ لمواجهة سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار الغزيرة، مع تفعيل غرفة عمليات داخل جميع مجالس المدن للتواصل مع عمليات المحافظة بشكل سريع لحل أي مشكلة قد تحدث.

وشددت الدكتورة نهال بلبع، نائبة محافظ البحيرة، على ضرورة رفع درجة الاستعداد وتكثيف الحملات في جميع مدن ومراكز المحافظة وفي جميع القطاعات، ومتابعة جاهزية المعدات ومحطات الصرف والمعديات وصفايات الأمطار.

ووجهت نائبة محافظ البحيرة بمراجعة جميع الاستعدادات للتعامل مع الأمطار، ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف. كما وجهت بمراجعة المباني المعرضة للسقوط والمعرضة للخطر، واتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية الضرورية لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

كما وجهت الدكتورة  نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة برفع درجة الإستعداد والتأهب وتمركز المعدات وإنعقاد غرفة العمليات وإدارة الأزمات المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة حالة الطقس وعدم إستقرار الأحوال الجوية المتوقعة،مع الإلتزام بإنعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار ٢٤ ساعة لتلقي كافة البلاغات،  المتابعة المستمرة والدورية لتطهير صفایات وخطوط صرف مياة الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق،و مراجعة كافة الإستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف،مع  مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه ووقف المخالف منها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار، وإستمرار مراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة إتخاذ اللازم بإجراء الصيانة على الفور حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

امطار غزيرة محافظة البحيرة امطار فى البحيرة المدن الساحلية بالبحيرة نهال بلبع

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