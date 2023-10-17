الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 3 طن ملح طعام و1500 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية بالبحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس لردع المخالفين معةالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به. 

ضبط 60 شيكارة ملح طعام مجهول 

وواصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر، وتحت إشراف محمد عبد العال  وكيل المديرية، ومفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية على المخابز والأسواق أسفرت عن:-بمركزى حوش عيسى ودمنهور ضبط 60 شيكارة ملح زنة الشيكارة 50كجم مجهول المصدر وكمية من السجائر مجهولة المصدر كما تم تحرير 4 محاضر لعد الإعلان عن الأسعار و5 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

وبحملات مماثلة بمركزى رشيد ووادى النطرون ضبط 8 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و1500 عبوة مبيدات وأسمدة زراعية منتهية الصلاحية كما تم تحرير 3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار. 

ضبط 11 شيكارة علف مجهول المصدر

وبمركز كوم حمادة ضبط 11 شيكارة علف مجهول المصدر و18لتر سولار داخل أحد محطات الوقود لبيعه بأزيد من السعر الرسمي،كما تم تحرير 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وبمركزى ادكو وأبو حمص ضبط 40 كجم أسماك داخل أحد الثلاجات غير صالحه للإستهلاك الآدمي و200 قطعة حلوى و23 زجاجة منظفات ومقرمشات منتهية الصلاحية، ومخبز سياحى لعدم الإعلان عن الأسعار ومحل جزارة لعرضه للبيع لحوم مكشوفه وعرضه للتلوث، بالاضافه لضبط 5 محلات لبيعهم سجائر بأزيد من السعر الرسمي، كما تم تحرير محضرين عدم الإعلان عن الأسعار. 

وتم التحفظ على المضبوطات وجاري تحرير المحاضر اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

تموين البحيرة ضبط ملح طعام ضبط أعلاف فاسدة محافظة البحيرة نهال بلبع

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