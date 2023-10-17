برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة يحذر من تدهور الوضع فى غزة

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من الوضع السيئ في قطاع غزة، بحسب فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وقالت عبير عطيفة المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط، إن الوضع يتدهور بشكل متسارع في قطاع غزة بشكل غير مسبوق وغير إنساني، في وقت لم يبق في المخزونات الغذائية داخل المتاجر سوى ما يكفي لأربعة أيام أو خمسة من مخزون الغذاء.

"الخارجية الفلسطينية": الاحتلال يرتكب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقى فى غزة

وفي وقت سابق أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، حرب الاحتلال المدمرة ضد الشعب، وجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يرتكبها لليوم الـ11 على التوالي، التي كان آخرها مجزرتا رفح وخان يونس صباح هذا اليوم، التي خلّفت 80 شهيدًا بينهم أطفال ونساء، ومزيدًا من الدمار.

وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم، أنه بات واضحًا أن دولة الاحتلال ماضية في جريمة تطهير عرقي بالأسلحة المحرمة دوليًا، للتخلص من الفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة، كجزء لا يتجزأ من مخططات معدة مسبقًا للتخلص من أزمة إسرائيل الاستراتيجية، التي يمثلها وجود ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، هذا ما تؤكده جرائم القتل بالجملة التي ترتكبها الطائرات الإسرائيلية على مدار الساعة، ومشاهد الدمار الشامل والكارثة الإنسانية بجميع أوجهها في قطاع غزة، وخنق الضفة الغربية المحتلة، وتكثيف عوامل الطرد والتهجير للمواطنين.