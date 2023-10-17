قيادي بـ"مستقبل وطن": مصر لاعب أساسي في القضية الفلسطينية

قال المهندس على جبر، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد، إن انعقاد قمة القاهرة للسلام، يوم السبت المقبل، وسط استجابة واسعة من قبل زعماء دول العالم لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذه القمة، يؤكد قوة مصر الدولية، وأن الدولة المصرية لاعب أساسي في القضية الفلسطينية، وتمتلك أدوات الحل بفضل قيادتها الحكيمة، لافتًا إلى أن موقف القاهرة واضحة وثابتة تجاه القضية الفلسطينية، ستظل المدافع الأول عن تلك القضية وعن كل القضايا العربية باعتبارها الدولة الرائدة في المنطقة، ولن تنفصل مصر قيادة وشعبا عن قضايا الشعوب العربية.

حشد المجتمع الدولي لدعم مساعى مصر نحو التهدئة

وأضاف جبر أن الاستجابة الواسعة من قبل دول العالم لدعوة الرئيس السيسي لقمة القاهرة للسلام لحل القضية الفلسطينية، ستكون لها صدى كبير نحو حشد المجتمع الدولي لدعم مساعى مصر نحو التهدئة، ووقف العدوان الإسرائيلي على القطاع، وإيصال المساعدات الغذائية والطبية إلى الفلسطينيين في القطاع، خاصة أن الوضع بالوقت الراهن فى غزة يحتاج إلى تدخل فوري لوقف القصف الإسرائيلى، وتخصيص ممرات آمنة لإدخال المساعدات لغزة، ولا بد من وجود مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

توقيت رائع في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية في القطاع

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن قمة القاهرة للسلام حول القضية الفلسطينية جاءت في توقيت رائع في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي تمارسها قوات الاحتلال ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، كما أن الاستجابة السريعة تأكيد على الدور المصري الهام دوليا وقدرتها على دفع المجتمع الدولي نحو التحرك لإيجاد حلول للأزمة الفلسطينية، في ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر من أجل دعم الشعب الفلسطيني ومحاولة التوصل إلى التهدئة من أجل حماية المدنيين ووقف التصعيد.

جهود مصرية مكثفة لوقف نزيف الدم في غزة

وأشار جبر إلى أن الدولة المصرية بذلت جهودا مكثفة من أجل وقف نزيف الدم في غزة، ومنع التصعيد الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، كما أن مصر تمتلك علاقات إقليمية ودولية ولديهما أدوات دبلوماسية تمكنها من دفع المجتمع الدولي نحو الضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته، مضيفًا أن دعوة الرئيس السيسي للقمة تعد أول تحرك عربي وعالمي، واضح ومنظم عبر قمة عالمية لوضع آليات لوقف التصعيد الإسرائيلي.