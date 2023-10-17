مدرس عمره 60 عاما يتحرش بـ3 طالبات في درس خصوصي.. والنيابة تطلب التحريات

طلبت نيابة البساتين الجزئية، التحريات في واقعة تحرش مدرس بعدد من الطالبات خلال إعطائهن درسا خصوصيا، وحجز المتهم 24 ساعة.

وتبين أن الفتيات طالبات بالمرحلة الإعدادية، وهتك المدرس عرضهن بملامسة أماكن حساسة بجسدهن خلال الدرس.

وتقدم ثلاثة أولياء أمور ببلاغ ضد مدرس، 60 سنة، لتحرشه بعدد من الطالبات أثناء إعطائهمن درسا خصوصيا في منزل إحداهن بمنطقة البساتين.

وقدم أولياء الأمور فيديوهات تفيد بتحرش المدرس ببناتهن خلال إعطائهن درسا خصوصيا وقامت إحداهن بتصويره.