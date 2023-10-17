مديريات الزراعة والطب البيطري تضبط 33 طن لحوم فاسدة خلال حملات على الأسواق

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم 115 من إصدار "الزراعة في كل مصر"، والذي يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 10 وحتى 16 أكتوبر الجاري.

"بيطري القاهرة " تضبط 33 طن لحوم ودواجن فاسدة خلال حملات على الأسواق

وخلال هذا الأسبوع كثفت مديرية الطب البيطرى بمحافظة القاهرة، حملاتها على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 33 طن و54 كجم لحوم ودواجن ذبح خارج المجازر، ومقطعات ومصنعات لحوم ودواجن، ومفروم لحوم وأكباد ودهون وحواوشي غير صالحة للاستخدام الآدمي.

كما نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، قافلة بيطرية مجانية بمركز العياط، حيث تم تقديم الخدمات البيطرية للمربين بالمجان، كما كثفت المديرية حملاتها الرقابية علي الأسواق حيث تم ضبط 7983 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم ودواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحصين 18 ألف و650 رأس ماشية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.

دورة تدريبية عن الابتكار الزراعي في القليوبية

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، ختام فاعليات الدورة التدريبية حول الابتكار الزراعي والريادة فى العصر الرقمى ودورة فى التنمية المستدامة، كما شنت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، حملات للتفتيش على أسواق بيع وتداول الأسمدة الزراعية، حيث تم ضبط 300 شيكارة من الأسمدة المدعمة والمحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية داخل مخزن بدائرة مركز اشمون، كما تم ضبط 150 شيكارة أسمدة ومخصبات زراعية بدون اى فواتير شراء وبدون ترخيص، كذلك تم إزالة 15 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، وعقد ندوة ارشادية موسعة بالإدارة الزراعية بشبين الكوم حول ترشيد استهلاك المياه في الري.

متابعة عمليات كبس وتجميع قش الأرز في مراكز الدقهلية

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، المرور لمتابعة عمليات كبس وتجميع قش الأرز، بمراكز: المنصورة وأجا وميت غمر للتصدي لعمليات حرق قش الارز، كما اعلنت المديرية بدء حملة مكافحة القوارض ما بعد حصاد المحاصيل الصيفية، كما تم تنفيذ يوم جني لمحصول القطن والقطن المحمل على سمسم وشرح فوائد التكثيف المحصولي.

فيما نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، بالتعاون مع جامعة الزقازيق والقطاع الخدمي بالمحافظة، قافلة بيطرية توعوية مجانية بمركز الإبراهيمية، حيث تم رش 85 رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع 200 رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية، عن تحصين 51 ألف و910 رأس ماشية ضد مرض طاعون المجترات، وترقيم 2117 حيوان، كما شنت أيضا المديرية 25 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم تم خلالها المرور على 62 من أسواق بيع اللحوم، حيث تم ضبط 143 كجم لحوم ذبح خارج المجازر ولحوم مصنعة وكبدة ودواجن وأسماك غير صالحة للاستخدام الأدمي.

متابعة فحص ورش النخيل بحدائق أنطونيادس في الإسكندرية

بينما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الاسكندرية، متابعة فحص ورش النخيل بحدائق أنطونيادس، والرش ضد سوسة النخيل الحمراء، كما تم المرور على جمعية سيدي مسعود التعاونية الزراعية وفحص تقاوى القمح، والتأكد من جودتها، كما تم تنفيذ يوم جني لحقل القطن ببرنامج التكثيف المحصولى ( تحميل السمسم على القطن) بزمام إدارة العامرية.

كما نظمت مديرية الطب البيطرى بمحافظة مطروح، بالتعاون مع احدي شركات قطاع البترول وجمعية الأورمان الخيرية، قافلة بيطرية مجانية بقرية سواني سمالوس التابعة لإدارة الضبعة البيطرية حيث تم إجراء الكشف والفحص الطبي علي إجمالي 5680 رأس من الحيوانات.

فيما واصلت أيضا مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، متابعة عمليات جني محصول القطن، والمرور على زراعات بنجر السكر، ومتابعة انتظام أعمال الجمعيات والتأكد من الالتزام بالتعليمات وضوابط صرف الأسمدة، فضلًا عن متابعة حملة مكافحة القوارض عقب المحاصيل الصيفية، كذلك تم عقد يوم جني لمحصول القطن بالحقول الإرشادية لزراعة محصول السمسم المحمل علي القطن، وعقد يوم حقل بالحقول الإرشادية لمحصول بنجر السكر، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، متابعة الاستعدادات للموسم الشتوى ومدى توافر التقاوى، كذلك تم المرور لمتابعة التخلص الآمن من مخلفات الارز واستغلال قش الأرز فى عمل بالات للاستخدام فى العلف الحيوانى وعدم حرقه للحفاظ على بيئة نظيفة خالية من الأمراض، فضلًا عن المرور على حلقات تجميع القطن حيث تم التأكيد على جهود الدولة للتيسير على المزارعين.

إطلاق قافلة زراعية تنموية وارشادية لمتابعة الزراعات في جنوب سيناء

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، متابعة الأعمال الزراعية بشرم الشيخ، وتم زراعة البطاطس، بمزرعة التسمين بالطور حرصا على توفير احتياجات المواطنين، كما تم إطلاق قافلة زراعية تنموية وارشادية لمتابعة الزراعات، كذلك أعلنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة البحر الأحمر، الانتهاء من تحصين 14 ألف و201 رأس ماشية ضد مرض طاعون المجترات، كما نظمت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، المزاد الثالث العلني لمحافظات الصعيد: الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج لمحصول القطن بمحافظة الفيوم، كما قامت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، بالمرور على الادارة الزراعية بالقوصية وتم عقد اجتماع مع العاملين وذلك لمتابعة خطة سير العمل بها، كما تم تفقد المزرعة الارشادية بالادارة والتى تبلغ مساحتها حوالى 6 أفدنة مُعدة للزراعة الشتوية.

وعقدت مديرية الطب البيطري بالمنيا، اجتماعا مع الأطباء والعاملين بادارة سمالوط البيطرية لمناقشة جهود الإدارة، فيما شاركت المديرية فى تسليم (عدد 336 رأس أغنام ) لأ 112 من المواطنين من الأكثر احتياجًا بالمنطقة، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج، مركز تجميع القطن بمركز دار السلام للاطمئنان على منظومة تسويق الاقطان والتأكيد على اعمال فرز ووزن القطن.

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