الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الإسكان يطمئن على موقف تسليم المرحلة الأولى بمشروع "زهرة العاصمة"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الوحدات السكنية التى تم ويجرى تنفيذها بمشروع "زهرة العاصمة" بمدينة بدر، والمخصصة للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، ورافقه مسئولو الوزارة، ورئيس جهاز مدينة بدر.

وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة، وبأعلى جودة، والانتهاء من المباني الخدمية بالتوازى مع إنهاء الوحدات، من أجل تشغيلها لخدمة السكان فور استلامهم الوحدات، وكذا التأكيد على الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع، والمسطحات الخضراء، وأعمال الصيانة للوحدات التى تم تسليمها.

واطمأن الدكتور عاصم الجزار على موقف تسليم وحدات المرحلة الأولى للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، وموقف تشغيل المنشآت الخدمية لخدمة سكان المشروع، حيث أوضح رئيس جهاز المدينة أنه تم حتى الآن تسليم 6106 محاضر استلام الوحدات للمستحقين فى المرحلة الأولى، وتم تشغيل 3 مدارس، ومخبز، وحضانة، وجارٍ تشغيل وحدتين صحيتين، ومخبز، وحضانة، لخدمة سكان المرحلة الأولى.

وزير الإسكان يتفقد وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"

txt

رابط حجز كراسة شروط مشروعات الإسكان الاجتماعي المتميز "سكن مصر - جنة"

 

موقف تنفيذ وحدات المرحلتين الثانية والثالثة بمشروع "زهرة العاصمة


كما تفقد وزير الإسكان موقف تنفيذ وحدات المرحلتين الثانية والثالثة بمشروع "زهرة العاصمة"، حيث يجرى الانتهاء من تنفيذ 4704 وحدات بالمرحلة الثانية، وجارٍ تنفيذ مدرسة وحضانة وسوق تجارية، وجارٍ أيضًا طرح تنفيذ عدد من الخدمات (مخبز- وحدة صحية- حضانة- سوق تجارية) بالمرحلة الثانية، بينما يجرى تنفيذ 7080 وحدة بالمرحلة الثالثة بالمشروع، ومن المقرر الانتهاء منها نهاية مارس المقبل، وجارٍ طرح وتنفيذ سوقين تجاريتين، ومدرسة تعليم أساسي، ومركز طبي، وحضانة، ومخبز، بالمرحلة الثالثة.

وخلال جولته بمدينة بدر، وجّه الدكتور عاصم الجزار بالإزالة الفورية لتعديات أحد المحال التجارية على الشارع المقابل له، مشددا على مسئولى جهاز المدينة بالتصدى لأى تعديات أو مخالفات، ومنع أى مظاهر عشوائية بالمدينة، والحفاظ على النمط العمراني والمظهر الحضارى للمدن الجديدة.

وزير الإسكان وزير الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية الوحدات السكنية زهرة العاصمة

مواد متعلقة

وزير الإسكان يتفقد وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"

الأكثر قراءة

هل تريدون توطين سكان غزة فى سيناء؟.. مسئول مصرى يفحم نظيره الأوروبى

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

كل شيء عن 4 مشروعات صينية عملاقة جديدة في مصر

عاجل.. أول تعليق لإسرائيل على فيديو رهينة حركة حماس

عاجل.. سى إن إن: قوة من مشاة البحرية الأمريكية تتوجه إلى سواحل إسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فكري حسن

حرب إسرائيل الخاسرة

د. زين عبد الهادي

بين الأزهريّ والباريسية.. أنشودة اليد الفارغة وحافة الليل

هيثم الغيتاوى

فى غزة.. لا يلعبون كرة القدم

حسين دعسة

مجلس الأمن يحبط المقترح الروسى.. القمة المصرية حول غزة تتوج الجهود الدولية

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدا

عبدالوهاب داود

أما عن «التوك توك».. فهو فساد كله

وائل لطفي

«ع» الهادى

ماجد حبته

الدرس الذى تلقاه بلينكن

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال عن وضع قطاع غزة بعد إنهاء عدوانه: سيكون قضية عالمية

الرعب القادم.. كيف تتحرك إسرائيل فى ملف الاجتياح البرى لغزة؟

وزير الخارجية ونظيره السورى يناقشان ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة