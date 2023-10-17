فؤاد السنيورة: الأزمة الاقتصادية حوّلت 80% من الشعب اللبنانى إلى فقراء

كشف فؤاد السنيورة، رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، عن آخر تطورات الأوضاع في الأراضي اللبنانية.

6 اجتياحات إسرائيلية على مدار 50 سنة

وأشار خلال مداخله هاتفية مع فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، إلى أن لبنان واجه 6 اجتياحات إسرائيلية على مدار 50 سنة استنزفت ما يمتلكه من إمكانات.

وأضاف رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، أن لبنان يُعاني أزمة اقتصادية حولت 80% من الشعب إلى فقراء، مشيرًا إلى أن لبنان لن يخوض معركة عسكرية في قطاع غزة، وما يجري على الحدود اللبنانية مناوشات مع إسرائيل وردات فعل محسوبة ومنضبطة.