الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فؤاد السنيورة: الأزمة الاقتصادية حوّلت 80% من الشعب اللبنانى إلى فقراء

فؤاد السنيورة،
فؤاد السنيورة،

كشف فؤاد السنيورة، رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، عن آخر تطورات الأوضاع في الأراضي اللبنانية.

 6 اجتياحات إسرائيلية على مدار 50 سنة

وأشار خلال مداخله هاتفية مع فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، إلى أن لبنان واجه 6 اجتياحات إسرائيلية على مدار 50 سنة استنزفت ما يمتلكه من إمكانات.

وأضاف رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، أن لبنان يُعاني أزمة اقتصادية حولت 80% من الشعب إلى فقراء، مشيرًا إلى أن لبنان لن يخوض معركة عسكرية في قطاع غزة، وما يجري على الحدود اللبنانية مناوشات مع إسرائيل وردات فعل محسوبة ومنضبطة.

حزب الله جيش الاحتلال الأراضي اللبنانية لبنان القاهرة الإخبارية إسرائيل الحدود اللبنانية

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