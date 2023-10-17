مدير المنظمات الأهلية: وصم الفلسطينيين بأنهم إرهابيون عار على المجتمع الدولى

كشف أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي لليوم العاشر على التوالي، بعد عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية.

استهداف المدنيين في قطاع غزة

وقال "الشوا"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، إن الفشل الإسرائيلي واضح وصريح خلال استهدافه المدنيين في قطاع غزة، فإسرائيل تحاول تنفيذ مشروعها لإنهاء القضية الفلسطينية واستغلال العدوان لتهجير وعزل قطاع غزة وتهجير السكان والاستيلاء على أراضيهم، مشيرًا إلى أن وصم الفلسطينيين بأكملهم بأنهم بلا هوية ومجموعة من الإرهابيين عار على المجتمع الدولي الصامت على ذلك الأمر.

ونوه بأن إسرائيل تحاول استغلال هذا العدوان بتحقيق مكاسب سياسية واضحة، ولكن الشعب الفلسطيني يستقبل ذلك بالصمود، وتحدٍ كبير ضد المخططات الإسرائيلية، موضحًا أن الأمم المتحدة فشلت في القيام بدورها تجاه المدنيين والنازحين في قطاع غزة.

ولفت إلى أن قطع المياه والكهرباء والغذاء عن نحو 2.3 مليون نسمة في قطاع غزة أمر غير مسبوق، كما لم تستطع منظمات الإغاثة في غزة القيام بدورها في تقديم الخدمات للسكان، مطالبًا بتوفير مقومات الصمود لدى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.