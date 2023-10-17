"مهندسين الإسماعيلية" تحتفل بالأعضاء الجدد والمتفوقين بالشهادات العامة

نظمت نقابة المهندسين الفرعية بالإسماعيلية، برئاسة المهندس الاستشاري أحمد المصري، احتفالًا لتكريم الطلاب المتفوقين في الشهادات العامة وأوائل الكليات المختلفة من أبناء المهندسين بالمحافظة إضافة إلى الاحتفال بالمهندسين الجدد.

جاء ذلك بحضور الدكتور مهندس هشام سعودي- وكيل النقابة العامة للمهندسين، والمهندس محمود عرفات- أمين عام النقابة، والمهندس الاستشاري محمد ناصر- أمين الصندوق، والمهندس الاستشاري محمد حموده- الأمين العام المساعد، والمهندسة الاستشارية زينب عفيفي- أمين الصندوق المساعد.

شارك في الاحتفال الدكتورة ولاء نور- رئيس شعبة الهندسة المعمارية بالنقابة العامة، والأستاذ الدكتور ناصر مندور– رئيس جامعة قناة السويس، وأعضاء مجلس نقابة المهندسين الفرعية، وعددًا من قيادات محافظة الإسماعيلية التنفيذية والتعليمية والشعبية.

شهد الحفل تكريم 143 من المتفوقين في الشهادات العامة من الخريجين من الكليات المختلفة من أبناء المهندسين، وتكريم 105 من خريجي كليات الهندسة من أبناء الإسماعيلية، و7 مهندسين من حملة الماجستير والدكتوراة.

مجلس النقابة العامة يبذل كل الجهد للرقى بنقابة المهندسين

في كلمته، هنأ الدكتور هشام سعودي، الخريجين الجدد وحثهم على بذل كل ما لديهم من جهد للوصول إلى هدفهم، مؤكدًا أن مجلس النقابة العامة يبذل كل الجهد للرقي بنقابة المهندسين بما يتناسب مع مكانتها، مقدمًا الشكر لأولياء الأمور على ما وصلوا إليه بأبنائهم حتى أصبحوا من المتفوقين والمتميزين.

كما تقدم "سعودي" بالشكر إلى مجلس النقابة الفرعية بالإسماعيلية على الجهد المبذول والواضح في سبيل خدمة المهندسين وأسرهم.

وبدوره، شكر المهندس أحمد المصري- رئيس نقابة المهندسين بالإسماعيلية، أولياء أمور الطلبة المكرمين على جهدهم في تربية أبنائهم التربية الحسنة حتى تفوقوا علميًا ومن ثم يكونوا درعًا لمصرنا الحبيبة.

كما قام "المصري" بتوجيه الشكر لأعضاء هيئة مكتب النقابة العامة على حرصهم بالحضور لهذه الاحتفالية التي تقام كل عام لتكريم المتفوقين، وأيضا أعضاء مجلس النقابة الفرعية على جهدهم وتعاونهم للوصول بالنقابة الفرعية لأعلى مستوى وتوفير كل وسائل الراحة والترفيه والاستفادة العلمية للمهندسين وأسرهم.

من جهته ألقى الأستاذ الدكتور ناصر مندور- رئيس جامعه قناه السويس، كلمة تقدم فيها بالشكر للمهندس أحمد المصري على إقامة الحفل، موجهًا النصح والإرشاد لأبنائه الطلاب خريجي كلية الهندسة وحسهم على الاجتهاد والعمل في رفعة شأن مصرنا العظيمة، مشددًا على أن المهندس له دور عظيم في تقدم وازدهار الوطن.