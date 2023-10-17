رئيس مجلس مطوبس بكفر الشيخ يبحث مع مسؤولي القرى الاستعدادات لفصل الشتاء

عقد اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس بكفر الشيخ، اجتماعا مع رؤساء القرى الخمسة " الجزيرة الخضراء - البصراط- برمبال - منية المرشد - بني بكار " ومسؤلي الاقسام الهندسية ومسؤولي الايرادات بالوحدات القروية

متابعة تحصيل رسوم النظافة والاستعداد لفصل الشتاء

وأكد رئيس مركز مطوبس على رؤساء القرى متابعة تحصيل رسوم النظافة بالأسواق بالقري لتعزيز موارد الدولة، وتفعيل توريد المبالغ المحصلة بالفيزا كارت كون المركز التكنولوجي يتعامل بالفاتورة الإلكترونية بناء على تكليفات وزارة المالية، مشددا على متابعة شركات النظافة برفع التراكمات من الشوارع والمنازل وعدم ترك تجمعات للقمامة بالشوارع.

وأشار إلى أنه في حالة وجود تراكمات قمامة بالوحدات القروية والتوابع يتم توقيع غرامة مالية علي الشركة، بناء على العقد المبرم بين الوحدة وبين الشركة، مشددا على المتابعة المستمرة لهم من رؤساء القري بشكل دائم.

التأكيد على ضرورة تحرير المحاضر القانونية ضد أي مخالف لقانون البيئة

وأكد "الهيدبي"، على رؤساء القرى ضرورة تحرير المحاضر القانونية ضد أي مخالف لقانون البيئة بحرق قش الأرز بتحرير محضر وغرامة علي الفور، كما ناقش مع مدير إدارة الإيرادات بالمركز ومسؤولي الإيرادات بالقري عن تحصيل المتأخرات وتوريدها يوميا من خلال الفيزا كارت لتعظيم موارد الدولة .

و شدد على مسؤلي الاقسام الهندسية بالقري بمتابعة المتغيرات الجيومكانية ورفع الاحداثيات والرد علي وحدة المتغيرات الجيومكانية وتحرير المحاضر المخالفة لقانون البناء 119 لسنة 2008، والحفاظ علي أملاك الدولة ومتابعة قرارات الإزالة وإخطار المواطنين طبقا لأحكام القانون، وإخطار المخالفين عن طريق إدارة الأرشيف وبالبريد طبقا للتعليمات لسلامة وصولها والعلم بها.

تكليف لجنة فنية للمرور علي الوحدات القروية لمتابعة معدات الحملة

وقام رئيس مركز ومدينة بمطوبس بتكليف لجنة فنية للمرور علي الوحدات القروية لمتابعة معدات الحملة بكل قرية والوقوف على مدى جاهزيتها وأعمال الصيانة الدورية للمعدات، كما اكد علي تجهيز المعدات لاستقبال موسم سقوط الأمطار، ونوه علي الحفاظ علي سلامة معدات الحملة الميكانيكية، ومتابعتهم بصفة مستمرة وتجهيز المعدات للعمليات بالقري والمدينة حفاظا علي المال العام.



وشدد أيضا علي النواب ورؤساء القري بمتابعة رفع تراكمات الاتربة والقمامة من أمام المدارس والشوارع الرئيسية والطرق المؤدية إليها ورفع الإشغالات من أمامها وتسوية وتمهيد الطرق بكل قرية لاستقبال فصل الشتاء، وكذا مراجعة ومتابعة اعمدة الكهرباء بالتنسيق مع شركة كهرباء ورؤساء القري للمرور، ومراجعة الاعمدة وتغطية اي اسلاك مكشوف بها حفاظا علي الأرواح والاستعداد لفصل الشتاء .