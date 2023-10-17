الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الزراعة: الإفراج عن 319 ألف طن أعلاف بـ170 مليون دولار

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أنه تم الإفراج عن 319 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 170 مليون دولار، خلال الفترة من 22/9/2023 حتى 12/10/2023.

الإفراج عن 216 ألف طن ذرة

وأضاف إن الإفراج شمل 216 ألف طن من الذرة بحوالي 78 مليون دولار وحوالي 103 آلاف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 77 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 15 مليون دولار، ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 12 أكتوبر 2023) 8.1 مليون طن بإجمالي مبلغ 3.9 مليار دولار.

الإفراج عن الأعلاف متواصل

وأشار إلى أن الإفراج عن الأعلاف متواصل تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري. 

وزير الزراعة الإفراج رئيس الوزراء الف أعلاف الذرة والصويا بــ حريق مليون

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