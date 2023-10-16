الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمود كامل يشيد بالموقف الرسمي للدولة: مصر قاومت الضغوط الغربية المتعلقة بعبور الأجانب

محمود كامل
محمود كامل

قال الكاتب الصحفي محمود كامل، إن القضية الفلسطينية هي عقيدة لدى الشعب المصري، كما هي عقيدة الجيش المصري، ولا يوجد مصري أو عربي ليست في عقيدته أن الكيان الصهيوني هو عدو وسيظل عدو، كما أنه محتل ويمارس حرب إبادة جماعية على الشعب الفلسطيني. 

وأضاف "كامل"، خلال الفقرة الحوارية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الموقف الشعبي واضح من خلال نقابة الصحفيين ونقابة المحاميين، والتي نظمت وقفة داخل النقابة، كما أن كل الشعب المصري يبدي رأيه على وسائل التواصل الاجتماعي.

مصر قاومت الضغوط الأمريكية والغربية المتعلقة بعبور الأجانب لمعبر رفح

وأشار إلى أنه لا يوجد منصف إلا وسيشد على أيدي متخذي القرار الرسمي في مصر، والذين قاوموا الضغوط الأمريكية والغربية المتعلقة بعبور الأجانب لمعبر رفح، فالموقف كان واضحا سواء بالرسائل المعلنة أو المباشرة التي يلمسها الصحفيون، مؤكدا أن قدر مصر أن تكون في الصف الأول للدفاع عن القضية الفلسطينية.

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محمود كامل القضية الفلسطينية الجيش المصرى حرب إبادة جماعية الشعب الفلسطيني

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