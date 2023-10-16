الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج يعقد اجتماعا لمناقشة آليات إطلاق "جائزة التميز الوظيفي"

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج،  اجتماعا مع اللجنة العليا المنظمة لجائزة سوهاج للتميز الوظيفي، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، واللواء علاء عبدالجابر السكرتير العام المساعد، والمستشار محمود زين المستشار القانوني للمحافظة، وأعضاء اللجنة العليا للجائزة.

 

يأتي ذلك في إطار رؤية المحافظة بشأن تعزيز روح التنافسية بين الموظفين، ودعم أصحاب الكفاءة والمتميزين.

 

وتناول الاجتماع  بحث آليات إطلاق "جائزة سوهاج للتميز الوظيفي"، ووضع الضوابط والشروط المنظمة للجائزة، واليات تقييم المتقدمين.

 

وأوضح محافظ سوهاج، أن الجائزة تهدف إلى تشجيع الموظفين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية على التنافس والابتكار، وبذل المزيد من الجهد، ودعم أصحاب الكفاءة والتميز، مشيرًا إلى أن الاجتماع ناقش سبل تفعيل الجائزة ووضع الشروط والمعايير الخاصة باختيار الفائزين.

 

وتناول الاجتماع كذلك تحديد فئات الجائزة والتي تم تحديدها بمنح الجوائز لأفضل مدير عام، وأفضل موظف، وأفضل إدارة، وأفضل موظف خدمات معاونة، كما تم تحديد الوقت الزمني للجائزة بواقع  15 يوما للراغبين في التقدم، وأسبوع لتقييمات اللجنة الفرعية، وأسبوع لتقييم اللجنة العليا وإعلان الفائزين.

 

وأكد محافظ سوهاج، على أهمية الشفافية التامة، واتباع معايير محددة ودقيقة في التقييم لتحقيق العدالة بين جميع المتقدمين.
 

محافظ سوهاج تشجيع الموظفين بمنح الجوائز لأفضل مدير التقييم لتحقيق العدالة الخريجون

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