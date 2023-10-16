محافظ سوهاج يتفقد الأسواق لمتابعة تطبيق خفض أسعار السلع الأساسية

أجرى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، جولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من المحلات والسلاسل التجارية بمدينة سوهاج، وذلك لمتابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية بنسب تصل من 20% إلى 25%، والتي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك في إطار الجهود التى تبذلها الدولة لخفض الأسعار ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

وتضمنت جولة المحافظ تفقد هايبر "المصرية" لتجارة الجملة، وأسواق "الشريف"، وأحد محال الجزارة، واطمأن على توافر كل السلع الغذائية التي تشملها المبادرة ومنها "السكر، والزيت، والعدس، والفول، والألبان، والجبن، والمكرونة، والأرز، واللحوم، والفراخ"، كما تابع أسعار تلك المنتجات ونسب التخفيض عن مثيلاتها بالأسواق، موجهًا بزيادة الكميات المعروضة لتلبية احتياجات المواطنين، وكتابة الأسعار بشكل واضح عليها.

التوجيه بإحكام الرقابة على الأسواق وأماكن تداول السلع الغذائية

ووجه محافظ سوهاج وكيل وزارة التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، والوحدات المحلية، بإحكام الرقابة على الأسواق وأماكن تداول السلع الغذائية، والمتابعة المستمرة بشكل يومي لتطبيق مبادرة خفض الأسعار، لافتًا إلى ضرورة التوسع في إقامة معارض بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بالتعاون مع الغرفة التجارية، والقطاع الخاص.

وثمن "الفقي" قرار رئيس مجلس الوزراء لما له من مردود إيجابي على المواطن البسيط، في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية، لافتًا إلى أن هذا القرار يؤكد على وقوف القيادة السياسية إلى جانب المواطن، والعمل على رفع العبء عن كاهل البسطاء.