إحالة المتغيبين في 3 مستشفيات حكومية إلى التحقيق بدمياط

قال الخليل شريف مدير إدارة المتابعة في مديرية الصحة في دميـاط، أنه قامت لجان المتابعة التابعة لمكتب وكيل الوزارة بالمرور على كلا من مستشفى الزرقا المركزي ومستشفى فارسكور المركزي ومستشفى الروضه المركزي ومستشفى السرو المركزي حيث تم المرور لمتابعة الانضباط الاداري وتواجد كافة الأطقم الطبية على رأس العمل.

بالإضافة إلى ذلك، تم التأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية والأكسجين وأدوات السلامة والصحة المهنية، وكذلك المرور على الأمن والنظافة وتقديم الخدمة للمرضى، تم حصر جميع الملاحظات والمتغيبين وعمل تقرير يرفع إلى الدكتور وكيل الوزارة للاطلاع وتحويل المخالفين للتحقيق.

كما نظمت إدارة الإعلام والتعليم والاتصال الصحي بإدارة فارسكور الصحية تحت إشراف الدكتور فاطمة كمال مدير الادارة الصحية بفارسكور والدكتورة باكينام شكرى رئيس قسم التثقيف الصحي وفريق التثقيف بالإدارة فعاليات اليوم العالمي لغسل الأيدي حيث تضمن اليوم تقديم التوعية والتثقيف للطلبة بالمدارس والحضانات، بضرورة غسل الأيدي حيث أن الميكروبات بتوصلنا بسهولة عن طريق أيدينا من خلال العادات السيئة زي لمس الأنف أو الفم باستمرار وخصوصًا عند لمس الأسطح في الأماكن العامة زي المدرسة والعمل والأماكن العامة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة برفع درجة الوعي والتثقيف الصحي للمواطنين، وبناءا علي توجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط بتفعيل الايام العالمية، وتحت إشراف الدكتورة رشا رشوان مدير الإدارة وبالتزامن مع اليوم العالمي لغسل الايدى تحت شعار حافظ على نظافة ايديك طول الوقت عن طريق غسلها بالطريقة الصحيحة.