السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق مبادرة "حرفتك مهنتك" في مراكز شباب محافظة دمياط

مبادرة حرفتك مهنتك
مبادرة حرفتك مهنتك

قال الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط، أنه في إطار دعم وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية لتنمية الشباب (أندية الفتاة ) بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة  ( إدارة الشباب) تم تنفيذ ورش حرف يدوية ضمن مبادرة حرفتك مهنتك بمحافظة دمياط  بمشاركة أعضاء أندية الفتاة والتطوع في عدد من مراكز الشباب.

حرفتك مهنتك

وتهدف مبادرة "حرفتك - مهنتك" إلى دعم الحرف اليدوية والتراثية كجزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية، بالإضافة إلى نشر ثقافة العمل الحر، واستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءة السيدات والفتيات لإنشاء مشاريع صغيرة والتوجه نحو ريادة الأعمال، وتأهيل الفتيات لسوق العمل وتدريبهن لتعلم حرفة تمكنهن من تنفيذ مشروعاتهن والتي تسهم في تحسين دخلهن وتأهلهن للدخول إلى سوق العمل.

يأتي ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.

وتابع الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دميــاط،  فعاليات اليوم الرياضي ترفيهي بمركز شباب كفر سعد بمشاركة وتنظيم متطوعي حياة كريمة بدمياط ضمن مبادرة انت الحياه التابعة لمؤسسة حياة كريمة  حيث قام متطوعي حياة كريمة بمحافظة دمياط بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة  إدارة الشباب بتنظيم يوم رياضي ترفيهي بمركز شباب كفر سعد وتضمن اليوم العديد من الفاعليات بمشاركة جوالة مركز شباب الابراهيمية القبلية وشباب طلائع مركز كفر سعد حيث تابع الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دميـاط فعاليات اليوم الرياضي الذي تم تنظيمه في مراكز الشباب والرياضة في كفر سعد بدمياط بالتنسيق مع مبادرة حياة كريمة. 

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