الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

هيفاء وهبي تواصل تحضيرات فيلمها السينمائي الجديد "جوري"

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

تواصل النجمة اللبنانية هيفاء وهبي تحضيرات فيلمها السينمائي الجديد الذي يحمل اسم “جوري” على قدم وساق استعدادا لانطلاق تصويره خلال الفترة القليلة المقبلة.

 

ويعكف مخرج العمل مرقس عادل في الوقت الحالي على استكمال قائمة أبطال فيلم “جوري” بالإضافة إلى معاينة أماكن التصوير تمهيدا لبدء تصوير العمل.

 

واجتمعت النجمة هيفاء وهبي الأيام الماضية برفقة صناع الفيلم من أجل الوقوف على الخطوط العريضة لشخصيتها خلال أحداث العمل والمناقشة في السيناريو والأحداث المقرر تصويرها.

 

وانضم لأبطال فيلم "جوري" الأيام الماضية كل من النجم بيومي فؤاد، والفنان كريم عفيفي، والفنان محمود الليثي، والفنان الشاب توني ماهر، والفنانة نانسي صلاح وجار التعاقد في الوقت الحالي مع باقي الأبطال.

 

جدير بالذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبى فيلم "رمسيس باريس"، والذى عرض في  موسم عيد الفطر 2023، ويشارك في بطولته محمد سلام، محمد ثروت، حمدى المرغنى، محمود حافظ، سميرة مقرون و"مصطفى خاطر، أوس أوس، جومانا مراد"، مصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى، وتوزيع سينرجى فيلمز.

 

تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" في إطار كوميدي حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس، وهذه الرحلة تتضمن كثيرًا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث إلى ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

النجمة اللبنانية هيفاء وهبي هيفاء وهبي النجمة هيفاء وهبى جوري فيلم “جوري”

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