الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"المؤتمر" يناقش خطة الحزب لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

حزب المؤتمر
حزب المؤتمر

عقد المكتب التنفيذي لحزب المؤتمر اجتماعه الأول برئاسة الدكتور مجدي، وبحضور الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب، وبحضور نواب رئيس الحزب اللواء طارق رسلان والدكتور السعيد غنيم، واللواء الدكتور رضا فرحات واللواء أحمد زغلول وأحمد خالد وأحمد عمران ومحمد رمضان وعبدالعزيز بليغ وسليمان العبادى.

وتم توزيع المهام على أعضاء المكتب التنفيذي وقيادات الحزب خلال فترة الاستحقاق الدستوري الخاص بالانتخابات الرئاسية القادمة.

المكتب التنفيذي الأول لحزب المؤتمر يناقش خطة الحزب

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وتم تكيلف أحمد خالد نائب رئيس الحزب لشئون المتابعة ومسئول غرفة العمليات للانتخابات الرئاسية، باستكمال تشكيل غرفة عمليات الحزب الخاص بالانتخابات الرئاسية وتقديمه لبرنامج دعم الرئيس واستعانته بكوادر وقيادات الحزب المطلوبة لهذا الغرض.

وتشمل الخطة الحزبية لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي عقد مؤتمرات حزبية توعية وبمجرد بدء الدعاية الانتخابية قانونيا في المرحلة الحالية تجهيز كوادر الحزب بالمحافظات والقواعد الحزبية استعدادا  لفترة الحشد وتوزيع المهام خلال ثلاث أيام.

كما تم تشكيل مكتب تنفيذي مصغر للمتابعه اليوميه وإدارة شئون الحزب اليومية مشكل من، د.مجدى مرشد، واللواء طارق رسلان والدكتور السعيد غنيم، واللواء د. رضا فرحات واللواء أحمد زغلول، وأحمد خالد ويتم عقد اجتماع المكتب التنفيذى كاملا كل أسبوع لمتابعة شئون الحزب أسبوعيا.

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المؤتمر الربان عمر المختار اللواء طارق رسلان الدكتور رضا فرحات المكتب التنفيذي

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