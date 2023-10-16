الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حضور أمريكى أوروبى.. أحمد موسى: مشاركة دولية واسعة فى قمة "القاهرة للسلام"

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن بعض المتاجرين بـالقضية الفلسطينية، اختفوا تمامًا عند الضرورة، فلا وجود لهم على مواقع التواصل الاجتماعي ولا وجود لهم على إعلامهم، ولا لهم حتى مواقف حقيقية تجاه القضية الفلسطينية. 

وأضاف موسى خلال حلقة اليوم من برنامج "على مسؤوليتي" عبر فضائية صدى البلد، أن مصر كعادتها في مقدمة الداعمين للقضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تتحرك في جميع الاتجاهات لحل الأزمة الفلسطينية. 

وأوضح “موسى” أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه خلال اجتماع مجلس الأمن القومي، دعوة لعقد قمة إقليمية دولية حول الأزمة الفلسطينية، لبحث التطورات الحالية ومستقبل القضية لإيجاد عملية سلام حقيقية، والتي تستضيفها القاهرة يوم السبت المقبل الموافق 21 أكتوبر، مؤكدًا أن هناك استجابة عالمية كبيرة للدعوة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

قمة إقليمية دولية لبحث القضية الفلسطينية

أشار إلى أن أطراف القمة هم الأشقاء العرب، لافتا إلى أنه إقليميًا ستكون تركيا حاضرة إضافة إلى عدة دول أخرى، وعالميًا ستشارك كل من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي؛ فرنسا، ألمانيا، أسبانيا، كندا، ودول أخرى منها البرازيل، حيث تشهد القمة مشاركة دولية وإقليمية على نطاق واسع.

فلسطين غزة القضية الفلسطينية قمة إقليمية دولية إسرائيل

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