الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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داليا البحيرى: ما يحدث فى غزة تطهير عرقى وقتل للإنسانية

داليا البحيري
داليا البحيري

علقت الفنانة داليا البحيري علي تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت، خلال لقائها ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الإثنين،:"منذ عدة أيام نفسيتى تعبانة بسبب القصف الإسرائيلي ضد غزة، وليس لدىّ نفس احتفى بنجاحنا وسط الأحداث التي تحدث في غزة".

وأضافت أنها مكتئبة مثل أي مصري وأي إنسان مهموم بقضيتنا، وحزينة على ما يحدث من حرب إبادة وقصف إسرائيلى ضد أهالي غزة.

وتابعت الفنانة داليا البحيرى: "ما يحدث في غزة وحشية وقتل للإنسانية، وخسة ووضاعة وهناك مظاهرات في العالم كله ضد ما تفعله إسرائيل ضد أشقائنا في غزة، فما يحدث تطهير عرقى ضد أهالى غزة ".

وعن تفاصيل نجاح مسرحيتها الجديدة سيدتي أنا، قالت إن أحداث مسرحية «سيدتي أنا»، تدور في إطار كوميدي استعراضي غنائي. 

وأضافت: "يشاركني البطولة نضال الشافعي، فريد النقراشي، محمد دسوقي، نشوى حسن، وهي من تأليف وإخراج محسن رزق"، مشيرة إلى أنها من الأعمال الفنية الهامة في مشوارها الفني.

داليا البحيري الاراضي الفلسطينية المحتلة الحياة اليوم

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