الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أول ظهور لأدهم العيدة.. قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي على "سوبر السلة"

سلة الزمالك
سلة الزمالك

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك "رجال" عن قائمة الفارس الأبيض لمواجهة الأهلي في كأس السوبر المصري المقام في البحرين.

وشهدت قائمة القلعة البيضاء لمواجهة غريمه التقليدي الأهلي على لقب السوبر المحلي لكرة السلة الظهور الأول للمصري الكندي أدهم العيدة، كما يتواجد الأمريكي أو جي مايو بعد تجديد تعاقده رسميا.

وتستضيف صالة مدينة خليفة بالبحرين يوم 20 أكتوبر الجاري مواجهة الأهلي ضد الزمالك في السوبر المصري.

وجاءت قائمة الأبيض كالتالي:

وليد عبد الجواد

ياسين ياسر

علي عمر

عمر هشام

معاذ أيمن

أدهم العيدة

أحمد عزب

أحمد ياسر

خالد عبد الناصر

أحمد إسماعيل

علي حجازي

محمد إبراهيم

زياد أيمن

أو جي مايو

سلة الزمالك رجال

وكشف الاتحاد المصري عن اتساع صالة خليفة لحضور 3500 متفرج للمباريات.

ويلعب الأهلي السوبر المصري المقبل بصفته بطل الدوري والكأس، أما الزمالك فيشارك بصفته وصيف كأس مصر.

وتنص لائحة الاتحاد المصري لكرة السلة على إقامة السوبر بين بطل الدوري ووصيف الكأس حال جمع فريق واحد بالبطولتين.

وتجدر الإشارة إلى أن نادي الاتحاد السكندري، قد حصد آخر ثلاث نسخ من بطولة السوبر المحلي لكرة السلة، والتي أقيمت أعوام 2020 و2021 و2022.

وحصد الزمالك لقب السوبر عام 2019 بالتفوق على فريق الجزيرة.

أما الأهلي يسعى لحصد لقبه الأول في تاريخه بكرة السلة.

الزمالك كرة سله الاهلى كأس السوبر المصري سلة الزمالك رجال أدهم العيدة

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