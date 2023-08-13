الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميا.. الأهلي يتعاقد مع مصطفى كيجو لاعب سلة الزمالك السابق

مصطفى كيجو
مصطفى كيجو

أعلن النادي الأهلي، تعاقده رسميًا مع مصطفى كيجو لاعب الزمالك السابق لكرة السلة بعقد يمتد 4 مواسم حتى صيف 2027.

ولعب كيجو في صفوف الزمالك قبل أن يرحل إلى صفوف الشمال القطري في يناير الماضي وحتى نهاية الموسم.

وانضم مصطفى كيجو إلى الأهلي في صفقة مجانية، على طريقة إمام عاشور لاعب كرة القدم الذي رحل عن الزمالك في يناير الماضي لينتقل إلى ميتلاند الدانماركي قبل أن يرحل إلى الأهلي هذا الصيف بعد فسخ عقده.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية في سنغافورة خلال سبتمبر المقبل، مع إمكانية المشاركة في البطولة العربية بقطر أكتوبر المقبل.

مصطفى كيجو الاهلى الزمالك كرة السلة

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