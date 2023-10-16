الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

75 دقيقة.. منتخب مصر يتلاعب بـ"محاربى الصحراء" فى ودية الإمارات

مصر والجزائر
مصر والجزائر

مرت 75 دقيقة بين مصر والجزائر، في اللقاء الودي المقام مساء اليوم في الإمارات.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، بينما يكمل الفراعنة اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد محمد هاني في الدقيقة 27.

وألغى حكم اللقاء هدف لعيسى ميندي برأسية في الشناوي، بالدقيقة 53 بعد العودة لتقنية "الفار"، وتؤكد تسللا على مدافع الجزائري.

أمين جويري تسديدة بالدقيقة 57، تصدى لها الشناوي.

وبالدقيقة 60 سدد حمدي فتحي رأسية، تصدى لها حارس الحزائر.

وشهدت  الدقيقة 62 التقدم لصالح مصر، عن طريق حمدي فتحي بضربة رأسية من متابعة لرأسية علي جبر، بعد ركلة حرة مباشرة نفذها محمود حسن تريزيجيه من الجهة اليسرى.

وسدد عمر مرموش بالدقيقة 71، كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها ماندريا.

ويقود هجوم الفراعنة في لقاء اليوم محمد صلاح ويجاوره مصطفى محمد ومحمود حسن "تريزيجيه"، بينما يبدأ محمدي حمدي أساسيًا في مركز الظهير الأيسر بدلًا من أحمد فتوح.

ويبدأ في وسط الملعب الثلاثي محمد النني، حمدي فتحي وأحمد سيد زيزو.

تشكيل المنتخب.. صلاح يقود الهجوم ومحمد حمدى أساسيًا أمام الجزائر.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبدالمنعم - علي جبر - محمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي - محمد النني - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" – محمد صلاح  - مصطفى محمد.

موعد مباراة مصر والجزائر

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، لخوض مواجهة ودية قوية أمام الجزائر، على استاد "هزاع بن زايد" بمدينة العين الإماراتية، وذلك في ختام المعسكر التدريبي، الذي تستضيفه الإمارات خلال الفترة من يوم 9 حتى يوم 17 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب مصر الودية أمام الجزائر، اليوم، في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مصر والجزائر الجزائر مصر هاني حمدى فتحى

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