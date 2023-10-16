الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اعترافات المتهم بقتل مسن في التجمع: "ضربته على رأسه ورميت الجثة بالصحراء"

حبس
حبس

تواصل نيابة القاهرة الجديدة، تحقيقاتها في واقعة قتل مسن على يد ميكانيكي لسرقة سيارته بمنطقة التجمع.

وقال المتهم إنه استغل تواجد الرجل المسن بمفرده لتصليح السيارة وتعدى عليه بالضرب بآلة حادة أفقدته وعيه ثم حمله في السيارة وألقى جثته في الصحراء في طريقه للقليوبية، وهناك باع السيارة للحصول على المبلغ المالي.


كان تغيب رجل مسن يبلغ من العمر 60 عامًا، خلال إجراء بعض الإصلاحات بسيارته الخاصة في منطقة عين شمس ولم يعد إلى المنزل، وتبين أن ميكانيكي وراء الحادث.
 

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