العدوان على غزة.. بوتين يخشى تطور الأمور إلى حرب أهلية

عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، عن قلقه من زيادة كارثية لعدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة، ومن تصعيد محتمل للنزاع بين الاحتلال وحركة حماس ليتحول إلى حرب إقليمية.

وأفاد الكرملين أن بوتين عبر عن قلق بالغ إزاء التصعيد على نطاق واسع للأعمال العدائية، مصحوبا بزيادة كارثية لعدد الضحايا المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، خلال محادثات هاتفية مع نظرائه الإيراني والمصري والسوري والفلسطيني.

وذكر الكرملين أن بوتين بحث تصعيد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مع زعماء إيران ومصر وسوريا والسلطة الفلسطينية، وقال إن أي شكل من أشكال العنف ضد المدنيين غير مقبول.

وأضاف الكرملين أن المحادثات تطرقت إلى القلق البالغ من احتمال تفاقم الصراع وتحوله إلى حرب إقليمية.

وأكد بوتين مجددا التزام روسيا بالتنسيق مع جميع الشركاء الإيجابيين لوقف القتال بين إسرائيل والفلسطينيين.

وتزايدت المخاوف على الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة الذي يشهد قصفا شديدا منذ إعلان إسرائيل استعدادها لشن هجوم بري يهدف إلى قتل قادة حماس.