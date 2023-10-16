الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية تواصل أعمالها بالبحر الأحمر

صورة من الحملة
صورة من الحملة

بدأت فعاليات مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بمحافظة البحر الأحمر بأسعار مخفضة، بالتنسيق مع مديرية تموين البحر الأحمر، والغرفة التجارية، والرقابة التجارية، وتحت إشراف اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

 

وشنت إدارة تموين البحر الأحمر حملات تفتيشية على الأسواق والسوبر ماركت، لمراقبة الأسعار السلع الغذائية في المبادرة.

 

أكد شاذلي عايش؛ وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر، في بيان له، أن مبادرة دعم المواطن المصري لتخفيض أسعار السلع الغذائية، تضم جميع السلع الغذائية الأساسية من مواد غذائية ولحوم دواجن بأسعار مخفضة، بين 15 و25٪ لمدة 6 أشهر، تنفيذًا لمبادرة مجلس الوزراء التي أطلقها بالتعاون مع الوزارات المعنية واتحادي الغرفة التجارية والصناعية.  

وأكد أحمد الدقاق مدير إدارة الرقابة التجارية بالبحر الأحمر، بأن التموين يشن حملات تفتيشية لمراقبة الأسعار في المبادرة وإحالة المخالف للتحقيق بهدف تحقيق الهدف من المبادرة للمواطن المصري.

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البحر الاحمر مديرية تموين البحر الأحمر وزارة التموين أسعار السلع الغردقة

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