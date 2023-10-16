العربية تنقل عن القاهرة الإخبارية لحظة استهداف معبر رفح (فيديو)

نقلت قناة العربية عن قناة القاهرة الإخبارية، مقطع فيديو للحظة استهداف معبر رفح من داخل غزة.

وكانت القاهرة الإخبارية انفردت بمقطع فيديو خاص لها، يرصد لحظة القصف الإسرائيلي لمعبر رفح من داخل غزة.

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وأظهرت اللقطات أن القصف كان عنيفًا، وخلف مستوى تدمير عالٍ، حتى أن القطع الخرسانية تدمرت، كما أظهر مقطع آخر حجم الفزع الذي أصاب النازحين عند المعبر المترقبين لتشغيله.