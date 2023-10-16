الإثنين 16 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

العربية تنقل عن القاهرة الإخبارية لحظة استهداف معبر رفح (فيديو)

استهداف معبر رفح
استهداف معبر رفح

نقلت قناة العربية عن قناة  القاهرة الإخبارية، مقطع فيديو للحظة استهداف معبر رفح من داخل غزة.

وكانت القاهرة الإخبارية انفردت بمقطع فيديو خاص لها، يرصد لحظة القصف الإسرائيلي لمعبر رفح من داخل غزة.

اقرأ ايضًا: القاهرة الإخبارية ترصد لحظة القصف الإسرائيلى لمعبر رفح داخل غزة (فيديو)

وأظهرت اللقطات أن القصف كان عنيفًا، وخلف مستوى تدمير عالٍ، حتى أن القطع الخرسانية تدمرت، كما أظهر مقطع آخر حجم الفزع الذي أصاب النازحين عند المعبر المترقبين لتشغيله. 

 

 

غزة رفح معبر رفح القصف الإسرائيلى القاهرة الإخبارية العربية

مواد متعلقة

الصليب الأحمر: الطواقم الطبية تواجه أوضاعًا صعبة فى تقديم الخدمة للمصابين بغزة

القاهرة الإخبارية: فصائل فلسطينية تعلن إطلاق صواريخ على القدس وتل أبيب

القاهرة الإخبارية ترصد لحظة القصف الإسرائيلى لمعبر رفح داخل غزة (فيديو)

"مرهف الإحساس".. ناقد فني يكشف عن تعرض فريد شوقي لصدمة عصبية مرتين

مدبولى: نراقب تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع على مستوى الجمهورية

مصر تضع شرطًا للسماح بعبور الأجانب من غزة عبر معبر رفح

مصادر تؤكد لـ "القاهرة الإخبارية": السلطات المصرية رفضت السماح للرعايا الأجانب المرور من معبر رفح

بشرى سارة.. تخفيض أسعار مجموعة جديدة من السلع

الأكثر قراءة

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

حرية الاتجاه الواحد.. تصعيد الاحتلال الإسرائيلى فى غزة يفضح كذبة الحياد فى وسائل الإعلام الغربية

القاهرة الإخبارية ترصد لحظة القصف الإسرائيلى لمعبر رفح داخل غزة (فيديو)

"القاهرة الإخبارية": تلبية واسعة لدعوة الرئيس السيسى للمؤتمر الدولى حول القضية الفلسطينية

الدرس الذى تلقاه بلينكن

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

أما عن «التوك توك».. فهو فساد كله

وائل لطفي

«ع» الهادى

ماجد حبته

الدرس الذى تلقاه بلينكن

الدكتور إبراهيم نجم

مؤتمر الأمانة العامة للإفتاء.. رؤية جديدة لدور العلماء

محمد الراعي

اعتذروا للعالمى محمد صلاح.. ولا تسيئوا لرموزنا

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

محمود خليل

القاضى هو الله

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيره السورى يناقشان ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة

ذعر فى تل أبيب.. وصواريخ المقاومة فوق "الكنيست"

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب