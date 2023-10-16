الصليب الأحمر: الطواقم الطبية تواجه أوضاعًا صعبة فى تقديم الخدمة للمصابين بغزة

قالت إيمان الطرابلسي متحدثة إقليمية للصليب الأحمر، إن فريق الهلال الأحمر الفلسطيني فقد 4 مسعفين في غزة، فضلًا عن الجرحى، مشيرة إلى أن القانون الدولي واضح ويؤكد أنه لا يجب استهداف الطواقم الطبية أثناء قيامهم بوظيفتهم.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية: "الطواقم الطبية تواجه أوضاعًا صعبة في تقديم الخدمة للمصابين بقطاع غزة".

وأشارت إلى أنه على جميع الأطراف في قطاع غزة احترام واجباتهم القانونية التي تمنع التعرض للطواقم الطبية، وضمان الحماية للمدنيين، كما يجب إجراء التحقيقات بشأن استهداف الاحتلال الإسرائيلي الطواقم الطبية في غزة.

صعوبة تقديم الخدمات الإغاثية لغياب الضمانات الأمنية

وعن إمكانية تقديم الصليب الأحمر للخدمات الإغاثية داخل قطاع غزة، قالت الطرابلسي: "نحاول الاستجابة على قدر المستطاع لمواجهة تداعيات الأحداث في غزة، لدينا 100 زميل وزميلة، لا ننوي إجلائهم، فأغلبية طواقمنا من سكان غزة يعيشون نفس الظروف المروعة".

ولفتت إلى أن هناك أشخاصا يعملون في الإغاثة فقدوا أرواحهم، وهو أمر يتنافى مع القانون الدولي والإنساني، منوهة إلى الصليب الأحمر حاول دعم القطاع الصحي وتوفير المياه، لكن هناك تدهورا كبيرا في الوضع الإنساني، وأنهم غير قادرين على التحرك نظرًا لغياب الضمانات الأمنية.

وأردفت: "جهزنا إمدادات إضافية وطبية لمساعدة السكان النازحين، لكنها لم تدخل لقطاع غزة، مستعدون لإدخالها وقتما يتم الاتفاق".