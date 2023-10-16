الإثنين 16 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: فصائل فلسطينية تعلن إطلاق صواريخ على القدس وتل أبيب

نتنياهو
نتنياهو

أعلنت فصائل فلسطينية عن إطلاق صواريخ على القدس وتل أبيب، وفق نبأ أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.

وأفاد إعلام إسرائيلي بإطلاق صفارات الإنذار مرة أخرى في تل أبيب.

وعرضت قناة القاهرة الإخبارية لقطات تظهر إخلاء الكنيست، حيث هرول أعضاء الكنيست للخروج من المبنى بعد دوي انفجارات وتفعيل صفارات الإنذار.

وكانت مراسلة القاهرة الإخبارية أفادت بأن صفارات الإنذار تدوي في القدس وسماع صوت انفجارات ضخمة.

كان نتنياهو قال إن جيش الاحتلال سيواصل الحرب على جنوب قطاع غزة الذي نزح إليه سكان المحافظات الشمالية. 

الكنيسة صفارات الإنذار إخلاء الكنيست انفجارات جيش الاحتلال

مواد متعلقة

"مرهف الإحساس".. ناقد فني يكشف عن تعرض فريد شوقي لصدمة عصبية مرتين

مدبولى: نراقب تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع على مستوى الجمهورية

مصر تضع شرطًا للسماح بعبور الأجانب من غزة عبر معبر رفح

مصادر تؤكد لـ "القاهرة الإخبارية": السلطات المصرية رفضت السماح للرعايا الأجانب المرور من معبر رفح

بشرى سارة.. تخفيض أسعار مجموعة جديدة من السلع

موعد بدء تطبيق تخفيض أسعار 7 سلع وكيفية التنفيذ

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار فى تلك المناطق

"مسيرته الفنية بدأت بجريمة قتل وطارده هاجس الإعدام".. مواقف صعبة في حياة فريد شوقي

الأكثر قراءة

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

"القاهرة الإخبارية": تلبية واسعة لدعوة الرئيس السيسى للمؤتمر الدولى حول القضية الفلسطينية

الإحصاء: 183 مليار جنيه إيرادات قناة السويس خلال 7 أشهر

القاهرة الإخبارية ترصد لحظة القصف الإسرائيلى لمعبر رفح داخل غزة (فيديو)

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تبرز القائمة المبدئية للمرشحين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور إبراهيم نجم

مؤتمر الأمانة العامة للإفتاء.. رؤية جديدة لدور العلماء

محمد الراعي

اعتذروا للعالمى محمد صلاح.. ولا تسيئوا لرموزنا

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

محمود خليل

القاضى هو الله

وائل لطفي

مصر.. صوت العقل

ماجد حبته

مجلس أمننا القومى

حسين دعسة

جيزيل خورى.. غاب عنها سمير قصير وغاب صوتها فى حسرة غزة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيره السورى يناقشان ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة

ذعر فى تل أبيب.. وصواريخ المقاومة فوق "الكنيست"

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب