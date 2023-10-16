القاهرة الإخبارية: فصائل فلسطينية تعلن إطلاق صواريخ على القدس وتل أبيب

أعلنت فصائل فلسطينية عن إطلاق صواريخ على القدس وتل أبيب، وفق نبأ أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.

وأفاد إعلام إسرائيلي بإطلاق صفارات الإنذار مرة أخرى في تل أبيب.

وعرضت قناة القاهرة الإخبارية لقطات تظهر إخلاء الكنيست، حيث هرول أعضاء الكنيست للخروج من المبنى بعد دوي انفجارات وتفعيل صفارات الإنذار.

وكانت مراسلة القاهرة الإخبارية أفادت بأن صفارات الإنذار تدوي في القدس وسماع صوت انفجارات ضخمة.

كان نتنياهو قال إن جيش الاحتلال سيواصل الحرب على جنوب قطاع غزة الذي نزح إليه سكان المحافظات الشمالية.