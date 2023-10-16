الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"المهن الموسيقية" تدين الاعتداء الغاشم لقوات الاحتلال على أهالى قطاع غزة

جريدة الدستور

أعلنت نقابة المهن الموسيقية بقيادة المطرب مصطفى كامل، عن دعمها الكامل للأشقاء الفلسطينيين، مقدمة خالص التعازي والمواساة لشهداء الحرية من الشعب الفلسطيني الشقيق والدعاء بالشفاء العاجل للجرحى.

واستنكرت النقابة خلال بيانها، الاعتداء الغاشم من قبل قوات الاحتلال على سكان قطاع غزة، داعية المولي عز وجل أن ينصرهم ويثبت أقدامهم ويؤيدهم بجند من جنوده.

كما أكدت نقابة المهن الموسيقية دعهما الكامل لكل قرارات القيادة السياسية للدولة المصرية، والتي تؤكد أن القضية الفلسطينية هي قضية مصر والمصريين.

واختتم البيان: "اللهم انصر فلسطين وشعبها والقدس الحبيب".

 

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