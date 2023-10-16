الإثنين 16 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

اللواء "سمير فرج": الأزمات الاقتصادية لن تصبح وسيلة ضغط على مصر أمام القضية الفلسطينية

اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن الأزمات الاقتصادية التي نشهدها الآن لن تقلل من قيمة مصر ومكانتها في المجتمع الدولي، ولن تصبح أبدًا الأزمة الاقتصادية وسيلة ضغط على مصر، فالدولة المصرية تمرض ولا تموت، والعالم بأكمله يعاني من أزمات في الوقت الحالي.

وأضاف "فرج" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة قناة "صدى البلد"، أن الدولة المصرية استطاعت وضع شروطها بحكمة أمام الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من خلال عدم السماح بعبور الرعايا الأجانب العالقين أمام معبر رفح الآن، إلا بعد السماح بدخول المساعدات الطبية والغذائية إلى قطاع غزة.

الأزمة الاقتصادية مصر اللواء سمير فرج صالة التحرير الاعلامية عزة مصطفى صدى البلد قطاع غزة

الأكثر قراءة

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

حرية الاتجاه الواحد.. تصعيد الاحتلال الإسرائيلى فى غزة يفضح كذبة الحياد فى وسائل الإعلام الغربية

القاهرة الإخبارية ترصد لحظة القصف الإسرائيلى لمعبر رفح داخل غزة (فيديو)

"القاهرة الإخبارية": تلبية واسعة لدعوة الرئيس السيسى للمؤتمر الدولى حول القضية الفلسطينية

الدرس الذى تلقاه بلينكن

بالأرقام.. المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

أما عن «التوك توك».. فهو فساد كله

وائل لطفي

«ع» الهادى

ماجد حبته

الدرس الذى تلقاه بلينكن

الدكتور إبراهيم نجم

مؤتمر الأمانة العامة للإفتاء.. رؤية جديدة لدور العلماء

محمد الراعي

اعتذروا للعالمى محمد صلاح.. ولا تسيئوا لرموزنا

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

محمود خليل

القاضى هو الله

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيره السورى يناقشان ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة

ذعر فى تل أبيب.. وصواريخ المقاومة فوق "الكنيست"

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب