اللواء "سمير فرج": الأزمات الاقتصادية لن تصبح وسيلة ضغط على مصر أمام القضية الفلسطينية

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن الأزمات الاقتصادية التي نشهدها الآن لن تقلل من قيمة مصر ومكانتها في المجتمع الدولي، ولن تصبح أبدًا الأزمة الاقتصادية وسيلة ضغط على مصر، فالدولة المصرية تمرض ولا تموت، والعالم بأكمله يعاني من أزمات في الوقت الحالي.

وأضاف "فرج" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة قناة "صدى البلد"، أن الدولة المصرية استطاعت وضع شروطها بحكمة أمام الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من خلال عدم السماح بعبور الرعايا الأجانب العالقين أمام معبر رفح الآن، إلا بعد السماح بدخول المساعدات الطبية والغذائية إلى قطاع غزة.