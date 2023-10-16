الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

نائب التنسيقية أحمد مقلد: تكافل وكرامة إحدى ركائز السلم الاجتماعى للدولة

النائب أحمد مقلد
النائب أحمد مقلد

أعلن النائب أحمد مقلد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة على قرض مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى، الموقع بتاريخ 9 إبريل 2023.
وقال "مقلد" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: نحن نتكلم اليوم على أحد ركائز السلم الاجتماعي للدولة المصرية التي استخدمتها الدولة المصرية بعدما تصاعد الارتباك الاقتصادي الدولي، مشيرا إلى أن الدولة تحمي الشعب عن طريق تنفيذ إجراءات تتمثل في مبادرة تكافل وكرامة وحياة كريمة والمبادرات الصحية كل هذه يذهب لدعم الطبقات الأكثر احتياجا.

تخفيف الأعباء 

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وأشار إلى أن الاتفاقية تسهم فى الاستدامة، كما أنها تستهدف توسع في عدد المستفيدين لتخفيف الأعباء على المواطنين الأكثر احتياجا، مؤكدا أن القرض يهدف إلى زيادة تغطية وفاعلية برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية والتوسع في السجل الاجتماعى لدعم استهداف برامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز عملية وصول الفئات الفقيرة والمهمشة إلى فرص الشمول الاقتصادى.

النائب أحمد مقلد تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين برنامج تكافل وكرامة جمهورية مصر البنك الدولي

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