الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

305 إصابات مؤكدة بجدرى القرود فى الصين

جدري القرود
جدري القرود

سجلت الصين 305 إصابات مؤكدة بفيروس جدري القرود "ام بوكس" في سبتمبر الماضي، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وأوضح المركز أن هذه الحصيلة تعد تراجعًا عن الحصيلة المسجلة في شهر أغسطس والتي بلغت 501 حالة إصابة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها قوله إن من بين هذه الحالات هناك 42 حالة تم تسجيلها في بكين و40 في جوانجدونج و38 في تشجيانج.

ولم يتم تسجيل حالات إصابة خطيرة أو وفيات.

يذكر أن الصين تطالب الوافدين الذين يعانون من أعراض جدري القرود بإبلاغها بذلك.

الصين جدري القرود الأمراض بلومبرج جوانجدونج

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