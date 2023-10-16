سماء ملبدة بالغيوم.. "الغربية" ترفع درجة استعداداتها لمواجهة التقلبات الجوية

شهدت محافظة الغربية، اليوم الإثنين، هطول أمطار خفيفة على عددٍ من مناطق المحافظة، مع استقرار في درجات الحرارة وامتلاء السماء بالغيوم.

وعلي الفور واستجابةً لهذا التغيير الجوي، أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار والتقلبات الجوية المتوقعة خلال الساعات والأيام المقبلة، والتي من المتوقع أن تستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل، وفقًا لتوقعات خبراء الأرصاد الجوية.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، شهدت مدن المحافظة تغيرًا مناخيًا ملحوظًا، حيث سقطت أمطار خفيفة مع استمرار درجات الحرارة المتوسطة خلال فترة النهار، في حين انخفضت قليلًا خلال الليل، ومنذ ظهر اليوم، بدأت الأمطار الخفيفة في التساقط، مما أدى إلى تبليل الشوارع والأراضي.

وفي ضوء هذه التغيرات الجوية، أكد محافظ الغربية على أهمية الاستعداد الجيد لمواجهة الأمطار والتقلبات الجوية المستمرة، حيث تم تعزيز الإجراءات الاحترازية وتكثيف الرقابة والمتابعة في جميع المراكز والمدن والأحياء بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

وقامت الجهات المعنية بتكوين فرق متخصصة للتعامل مع أي حالات طارئة تتعلق بالأمطار والتقلبات الجوية. ستتعاون هذه الفرق مع الدفاع المدني والشرطة والجهات الأخرى لضمان استجابة سريعة وفعالة في حالة حدوث أي طارئ، حيث تم تشكيل غرفة طوارئ للتعامل.

وطالب محافظ الغربية، المواطنين بالحيطة والحذر أثناء تنقلهم والتعامل مع التغيرات الجوية. ينصح بتجنب المناطق المنخفضة وتجمعات المياه، والالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية.

كما طالب المحافظ، مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإجراء أعمال الصيانة اللازمة لكافة محطات الرفع، والتنسيق مع شركة الكهرباء بمراجعة كافة خطوط الكهرباء المغذية للمحطات، لتلافى حدوث أي أعطال أثناء الأزمات، كما وجّه شركة الكهرباء بمراجعة أعمال الصيانة اللازمة لمحطات الكهرباء ومراجعة أعمدة الإنارة والأسلاك غير المعزولة بالشوارع.