الإثنين 16 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سماء ملبدة بالغيوم.. "الغربية" ترفع درجة استعداداتها لمواجهة التقلبات الجوية

أمطار علي الغربية
أمطار علي الغربية

شهدت محافظة الغربية، اليوم الإثنين، هطول أمطار خفيفة على عددٍ من مناطق المحافظة، مع استقرار في درجات الحرارة وامتلاء السماء بالغيوم. 

وعلي الفور واستجابةً لهذا التغيير الجوي، أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار والتقلبات الجوية المتوقعة خلال الساعات والأيام المقبلة، والتي من المتوقع أن تستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل، وفقًا لتوقعات خبراء الأرصاد الجوية.

393438315_1415143205882880_2880081632890753635_n

ومنذ ساعات الصباح الأولى، شهدت مدن المحافظة تغيرًا مناخيًا ملحوظًا، حيث سقطت أمطار خفيفة مع استمرار درجات الحرارة المتوسطة خلال فترة النهار، في حين انخفضت قليلًا خلال الليل، ومنذ ظهر اليوم، بدأت الأمطار الخفيفة في التساقط، مما أدى إلى تبليل الشوارع والأراضي.

393483136_1500335067452675_4945290995952522824_n

وفي ضوء هذه التغيرات الجوية، أكد محافظ الغربية على أهمية الاستعداد الجيد لمواجهة الأمطار والتقلبات الجوية المستمرة، حيث تم تعزيز الإجراءات الاحترازية وتكثيف الرقابة والمتابعة في جميع المراكز والمدن والأحياء بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

وقامت الجهات المعنية بتكوين فرق متخصصة للتعامل مع أي حالات طارئة تتعلق بالأمطار والتقلبات الجوية. ستتعاون هذه الفرق مع الدفاع المدني والشرطة والجهات الأخرى لضمان استجابة سريعة وفعالة في حالة حدوث أي طارئ، حيث تم تشكيل غرفة طوارئ للتعامل.

393239159_290744903771691_883016903486776366_n

وطالب محافظ الغربية، المواطنين بالحيطة والحذر أثناء تنقلهم والتعامل مع التغيرات الجوية. ينصح بتجنب المناطق المنخفضة وتجمعات المياه، والالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية.

كما طالب المحافظ، مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإجراء أعمال الصيانة اللازمة لكافة محطات الرفع، والتنسيق مع شركة الكهرباء بمراجعة كافة خطوط الكهرباء المغذية للمحطات، لتلافى حدوث أي أعطال أثناء الأزمات، كما وجّه شركة الكهرباء بمراجعة أعمال الصيانة اللازمة لمحطات الكهرباء ومراجعة أعمدة الإنارة والأسلاك غير المعزولة بالشوارع.

سقوط أمطار خفيفة في محافظة الغربية ورفع درجة الاستعداد للتقلبات الجوية محافظة الغربية استمرار درجات الحرارة المتوسطة محافظ الغربية لتقلبات الجوية المتوقعة الحفاظ على سلامة المواطنين

مواد متعلقة

محافظ الغربية ونائبه يشددان على الرقابة والمتابعة لحرائق المخلفات الزراعية

محافظ الغربية يجتمع برؤساء المراكز والمدن والأحياء

محافظ الغربية يشدد على ضرورة كتابة الأسعار بوضوح علي السلع الغذائية

محافظ الغربية يتابع أعمال مشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها

محافظ الغربية يتفقد مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة

مركز النيل للإعلام بزفتى ينظم ندوة عن المشاركة السياسية والمسؤولية المجتمعية

زراعة 155 شجرة بالسنطة ضمن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة

"حياة كريمة" تحول قرية كفر سنباط من الإهمال إلى الازدهار

الأكثر قراءة

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

حرية الاتجاه الواحد.. تصعيد الاحتلال الإسرائيلى فى غزة يفضح كذبة الحياد فى وسائل الإعلام الغربية

القاهرة الإخبارية ترصد لحظة القصف الإسرائيلى لمعبر رفح داخل غزة (فيديو)

"القاهرة الإخبارية": تلبية واسعة لدعوة الرئيس السيسى للمؤتمر الدولى حول القضية الفلسطينية

الدرس الذى تلقاه بلينكن

بالأرقام.. المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

أما عن «التوك توك».. فهو فساد كله

وائل لطفي

«ع» الهادى

ماجد حبته

الدرس الذى تلقاه بلينكن

الدكتور إبراهيم نجم

مؤتمر الأمانة العامة للإفتاء.. رؤية جديدة لدور العلماء

محمد الراعي

اعتذروا للعالمى محمد صلاح.. ولا تسيئوا لرموزنا

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

محمود خليل

القاضى هو الله

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيره السورى يناقشان ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة

ذعر فى تل أبيب.. وصواريخ المقاومة فوق "الكنيست"

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب