الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق فعاليات اليوم الثاني من معسكر تمكين الفتيات بشمال سيناء (صور)

معسكر تمكين الفتيات
معسكر تمكين الفتيات بشمال سيناء

نفذت مدربات برنامج الرياضة من أجل التنمية بمديرية الشباب والرياضة بـمحافظة شمال سيناء، فعاليات اليوم الثاني لمعسكر تمكين الفتيات في إطار البرنامج الرياضي لتنمية الأسرة المصرية.

ويعد المعسكر تجربة مكثفة تستمر لـ 3 أيام متتالية، ويتضمن العديد من الأنشطة المختلفة مثل ( اكتشاف الآخرين) وذلك ضمن الوحدة الثانية من البرنامج.

ومن برنامج دوي أضرار الزواج المبكر، والبيئة وكيفية المحافظة عليها حق ومسئولية، يحقق المعسكر فرصة للفتيات والفتيان للتفاعل مع بعضهم البعض وتجربة كل ما يقدمه البرنامج في كلا الاتجاهين (دوّي ومهارتي لياقتي ) لاختيار وترتيب الأنشطة طوال أيام المعسكر بمدينة بئر العبد، بمشاركة اكثر من 100 مستفيد من الفتيات والبنين، يستهدف المعسكر الاعمار  التي تتراوح بين 10 - 15 عام.

 ويستمر التدريب لـ 3 أيام لتتماشى مع أهداف خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والتي تدعمها وزارة الشباب والرياضة - برنامج الرياضة من اجل التنمية  بدعم ورعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسيف. 

معسكر تمكين الفتيات بشمال سيناء

معسكر تمكين الفتيات بشمال سيناء
معسكر تمكين الفتيات بشمال سيناء
معسكر تمكين الفتيات بشمال سيناء
معسكر تمكين الفتيات بشمال سيناء
معسكر تمكين الفتيات بشمال سيناء
معسكر تمكين الفتيات بشمال سيناء
معسكر تمكين الفتيات بشمال سيناء
معسكر تمكين الفتيات بشمال سيناء
معسكر تمكين الفتيات بشمال سيناء
معسكر تمكين الفتيات بشمال سيناء
معسكر تمكين الفتيات بشمال سيناء
معسكر تمكين الفتيات بشمال سيناء
معسكر تمكين الفتيات بشمال سيناء
معسكر تمكين الفتيات بشمال سيناء
معسكر تمكين الفتيات بشمال سيناء
معسكر تمكين الفتيات بشمال سيناء
معسكر تمكين الفتيات بشمال سيناء
معسكر تمكين الفتيات بشمال سيناء
معسكر تمكين الفتيات بشمال سيناء
معسكر تمكين الفتيات بشمال سيناء
معسكر تمكين الفتيات بشمال سيناء
معسكر تمكين الفتيات بشمال سيناء
مديرية الشباب والرياضة محافظة شمال سيناء الاسرة المصرية الزواج المبكر التنمية المستدامة

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