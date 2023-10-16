الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الغد": دعوة الرئيس السيسي لمؤتمر دولى حول غزة تأكيد على محورية الدور المصري

إسماعيل محمد إسماعيل
إسماعيل محمد إسماعيل سكرتير عام حزب الغد

قال إسماعيل محمد إسماعيل، سكرتير عام حزب الغد، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعقد مؤتمر دولي حول القضية الفلسطينية السبت المقبل، يؤكد أن مصر هى حاضنة القضية الفلسطينية والداعمة لها على مر التاريخ.

قرار مصري تاريخى 

وأشار سكرتير عام حزب الغد، في تصريحات له، إلى أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعقد مؤتمر دولى جاء في أعقاب القرار التاريخي بربط خروج الرعايا الأجانب من غزة بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع .

وأكد “إسماعيل” أن هذا المؤتمر يؤكد مكانة مصر الدولية والإقليمية ودورها الحيوي الفاعل في القضية الفلسطينية، متمنيا أن يخرج هذا المؤتمر بنتائج إيجابية تصب فى مصلحة الشعب الفلسطينى الذى تذوق مرارة الظلم على يد الإحتلال الإسرائيلى الغاشم الذى استباح المدنيين فى قطاع غزة من النساء والأطفال.

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أولويات القيادة السياسية المصرية

وشدد على أن القضية الفلسطينية ستظل على رأس أولويات القيادة السياسية المصرية وصولًا إلى الهدف الأسمى وهو إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف، وهذا لن يتحقق إلا من خلال تكثيف الضغوط العربية على الأمم المتحدة لإعادة حقوق الشعب الفلسطينى.

وفي وقت سابق، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، اجتماع مجلس الأمن القومي؛ حيث تم استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.
وقد صدر عن الاجتماع القرارات الآتية:

- مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين.
- تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة. 
- التشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار. 
- إبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام.
- تأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته. 
- توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.

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