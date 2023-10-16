سكرتير عام الغد يطالب مرشحى الرئاسة بإعداد برامج انتخابية تعبر عن مشاكل المواطن

قال إسماعيل محمد إسماعيل، سكرتير عام حزب الغد إنه مع إغلاق باب الترشح فى الانتخابات الرئاسية وتقدم ٤ مرشحين بأوراق ترشحهم فإننا سنكون أمام عرس ديمقراطى نتمنى أن تسود فيه روح المنافسة الشريفة بين كافة المرشحين، بالشكل الذى يتمناه جميع أطياف الشعب المصرى.

دعاية متكافئة فى الفرص لجميع المرشحين

وأشار إسماعيل فى بيان صحفى له إلى أننا نتمنى أن نجد فرص لإقامة المؤتمرات الانتخابية للمرشحين فى فترة الدعاية الانتخابية لعرض البرامج والخطط بدون الهجوم على أى منافس، مؤكدا على ضرورة وجود دعاية متكافئة فى الفرص لجميع المرشحين فى الانتخابات الرئاسية القادمة.

إعداد برامج انتخابية تعبر عن مشاكل وهموم المواطن

وطالب سكرتير عام حزب الغد المرشحين فى الانتخابات الرئاسية القادمة بضرورة إعداد برامج انتخابية تعبر عن مشاكل وهموم المواطن المصرى اليومية، وتقدم الحلول لها حتى يتم تطبيقها على أرض الواقع، على أن تكون ما ستتضمنه هذه البرامج الإنتخابية أفعال لا أقوال، وألا تكون مجرد شعارات انتخابية رنانة فقط.

الانتخابات الرئاسية القادمة تمثل دولة ذات تاريخ كبير

واختتم بيانه قائلا: أن الانتخابات الرئاسية القادمة تمثل دولة ذات تاريخ كبير، والعالم أجمع سيراقبها، مؤكدا على ضرورة إظهار هذه الإنتخابات فى أفضل شكل ممكن، حتى لا يتم التشكيك فى نزاهتها من قبل البعض ممن يصطاد فى الماء العكر.

وفي وقت سابق من السبت الماضي أعلن المستشار أحمد بندارى المدير التنفيذى للهيئة الوطنية، رئيس لجنة تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية، عن غلق باب التقدم بأوراق الترشح للرئاسة.

وتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات 4 مرشحين منذ فتح باب الترشح فى 5 أكتوبر حتى 14 أكتوبر بأوراق ترشحهم فى الانتخابات الرئاسية، وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس الحزب الشعب الجمهوري.

ووفقا للجدول الزمنى لاجراءات انتخابات الرئاسة، حددت الهيئة الوطنية للانتخابات يومي 16 و17 أكتوبر للإعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وإعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم، فى الجريدة الرسمية.

وكانت الهيئة جهزت قاعة كبرى بالطابق الأرضي لاستقبال المرشحين أو وكلائهم القانونيين، لتقديم طلب الترشح.