الغد: قرارات مجلس الأمن القومي تاريخية وتتطلب التفاف ومساندة شعبية كبرى

أشاد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، بالقرارات التي صدرت اليوم عن اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة السيد رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا انها قرارات وطنية خالصة وتاريخية تتطلب الالتفاف الوطني من الجميع.

وأكد الحزب في بيانه، على اهمية دعم تلك القرارات شعبيًا وجماهيريًا وخصوصًا القرار الثالث الذي أكد فيه المجلس أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون فى حمايته والذى شدد فيه أيضًا على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين فقط، والذي أعلن فيه المجلس رفضه واستهجانه لسياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

قرارات المجلس تحتاج إلى دعم ضخم من كل المصريين حفاظًا على القضية الفلسطينية

وأكد "موسى" أن قرارات المجلس تحتاج إلى دعم ضخم من كل المصريين حفاظًا على القضية الفلسطينية وحفاظا على أرض سيناء، مشيرًا إلى أنها عبرت عن الحس الشعبي الوطني المصري الجماعي برفض تصفية القضية الفلسطينية بهذا الشكل الذي يتأسس على سياسة تهجير الفلسطينيين وطردهم من بلادهم وأرضهم وفقًا للمخطط الإسرائيلي المزمع تنفيذه ومحاولة دفع الفلسطينيين إلى الحدود المصرية والضغط عليهم وإرهابهم للنزوح إلى سيناء.

وأضاف: “حدود مصر ليست مستباحة لأحد، والقضية الفلسطينية لن تحلها إسرائيل على حساب الشعب المصري، ولن تحلها أيضًا على حساب أي دولة من دول الجوار وعلى إسرائيل أن تتخلى عن ذلك المخطط المجنون والمرفوض من كل الشعب العربي والشعب المصري على وجه الخصوص”.

رئيس عربية النواب: يطالب الأمم المتحدة بالوقف الفوري لإبادة الفلسطينيين ويحذر الغرب من عدم استقرار المنطقة

انتقد النائب احمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الموقف الغربي المتخاذل من مجلس الأمن والأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي، تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف خلال كلمته أمام الجلسة العامة اليوم بمجلس النواب، أن تلك الجهات الدولية تتحدث عن الحريات وهم بعيدون كل البعد عنها، متسائلًا أين حقوق انسان الشعب الفلسطيني الذي يباد على أرضه من تلك القوى العالمية الغاشمة التي تدعم قوات الاحتلال بالأسلحة الفتاكة المحرمة دوليًا.

وطالب فؤاد أباظة، بتدخل عالمي لوقف الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني والحفاظ على أرواح المدنيين مع ضرورة وجود موقف عربي موحد لوقف نزيف الدماء الفلسطينية ودعوة منظمة الدول الإسلامية لاتخاذ موقف موحد.

وأكد النائب احمد فؤاد أباظة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان واضحًا عندما خطاب الرأي العام المصري والعربي والعالمي، في حديثه التاريخي بأن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت ولن يترك الشعب الفلسطيني وحده وتأكيده على رفض مساعي إسرائيل لتهجير الفلسطيني من أرضهم لتصفية القضية الفلسطينية.

وأوضح أن الرئيس السيسي بعث برسالة قوية للعالم كله بأن مصر لن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية وأنها دائمًا في صدارة الدول المدافعة عن فلسطين وقدمت الكثير من التضحيات والدماء.

وأكد أن القيادة السياسية تنادي بإعلاء صوت العقل والوقف الفوري للاعتداء الغاشم من قبل جيش الاحتلال لان هذا سيؤدي إلى انفجار الأوضاع بالمنطقة ويخلق حالة من عدم الاستقرار ليس في الشرق الأوسط فقط بل سيمتد للغرب الذي يحسب أنه بمنأ عما يجري ويتعامل بسياسة ازدواجية في التعامل مع الملف الفلسطيني.

واختتم تصريحاته: “هنيئا لكي يا مصر بشعب ابي و بجيش قوي صامد ورئيس وفي مخلص لبلده يقف شعبه خلفه ويثق فيه”.