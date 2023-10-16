"زراعة النواب" توافق على منحة إسبانية بـ670 ألف يورو لتحديث الرى

وافقت لجنة الزراعة والرى بـمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة بمبلغ ٦٧٠ ألف يورو من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية لتمويل “دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر الموقعة في ٥ يونيو ۲۰۲۳”.

وتضمنت الاتفاقية، مادة وحيدة تنص على الآتي: ووفق على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة بمبلغ ٦٧٠ ألف يورو من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية لتمويل دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر"، الموقعة في٥ يونيو ٢٠٢٣، مع التحفظ بشرط التصديق.

دعم تحديث الموارد المالية بقطاع الزراعة في مصر

وتبلغ الفترة المحددة لتنفيذ مشروع "دعم تحديث الموارد المالية بقطاع الزراعة في مصر (٣٦) شهرًا من تاريخ اعتماد المشروع، ويمكن مدها بالاتفاق بين الطرفين عن طريق خطابات متبادلة.

كما يتم إيداع المبلغ ( ٦٧٠ ألف يورو) بالبنك المركزي المصري باسم المشروع دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر "وهو حساب لا يقبل أي ابداعات الا من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي.